إصابة شخصين بهجوم ارهابي على مسجد في اسطنبول في أحدث هجوم شهدته مدينة اسطنبول التركيه، بعد الهجوم على الملهى الليلي، اعلنت وكالة دوغان التركية في نبأ عاجل، ليلة الأحد، أن هجوماً مسلحاً جديداً استهدف مسجد حسن الباشا في منطقة ساريير باسطنبول، ما ادى إلى جرح ما لا يقل عن شخصين، دون أن تشير الوكالة لمزيد من التفاصيل.