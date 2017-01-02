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رقم الخبر: 183853 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: دوليات  
إصابة شخصين بهجوم ارهابي على مسجد في اسطنبول

إصابة شخصين بهجوم ارهابي على مسجد في اسطنبول

في أحدث هجوم شهدته مدينة اسطنبول التركيه، بعد الهجوم على الملهى الليلي، اعلنت وكالة دوغان التركية في نبأ عاجل، ليلة الأحد، أن هجوماً مسلحاً جديداً استهدف مسجد حسن الباشا في منطقة ساريير باسطنبول، ما ادى إلى جرح ما لا يقل عن شخصين، دون أن تشير الوكالة لمزيد من التفاصيل.

وعلى الفور سارعت الشرطة الى مكان الحادث وطوقته  كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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