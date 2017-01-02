بغداد/نافع الكعبي - واصلت القوات العراقية، الأحد، تقدّمها في الجانب الشرقي للموصل، وسط قصف جوي ومدفعي مكثّف، لإرغام عناصر تنظيم داعش الإرهابي على مغادرة مواقعهم، فيما أكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أنّ عدد عناصر التنظيم في المدينة، انخفض إلى النصف، في حين سيطرت الشرطة الإتحادية على شارع إستراتيجي بالموصل، في وقت وقعت سلسلة تفجيرات في مناطق عدة من بغداد وتمكنت القوات الأمنية من قتل مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش في محافظة النجف الأشرف، بينما أكد العبادي أن معركة الموصل دخلت مرحلة الحسم.

وقال مصدر في قيادة عمليات الجيش في نينوى، في تصريح صحافي: إن قوات الشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، تمكّنا من التقدّم، فجر أمس الأحد، في المناطق المحيطة بحي القدس الثانية شرقي الموصل بعد تحريره، السبت، مشيراً إلى دخول القطعات العسكرية العراقية المشتركة إلى قرية شهرزاد.

واندلعت معارك عنيفة مع (داعش) في شهرزاد، بحسب المصدر، الذي أكد أنّ تقدّم القوات العراقية في مناطق شرقي الموصل، تم وسط قصف جوي ومدفعي مكثّف، استهدف تجمعات التنظيم، في محاولة لإرغامه على ترك الأحياء التي لا تزال تحت سيطرته، وفتح ثغرة لدخول القوات المشتركة.

* السيطرة على شارع إستراتيجي جنوب شرقي الموصل

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاتحادية، الأحد، عن السيطرة على شارع 60 الإستراتيجي الذي يفصل حي يونس السبعاوي عن حي الإنتصار، ضمن المحور الشرقي لعملية إستعادة الموصل.

واضافت قوات الشرطة: إنّها تقوم بتحرير المدنيين من سيطرة تنظيم (داعش) في أحياء الانتصار وسومر والسلام جنوب شرقي الموصل، مؤكدة أنّ مدفعية الشرطة الاتحادية تقصف تجمعات التنظيم في قرية شهرزاد، شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عبد الغني الأسدي، السبت، في تصريح صحافي: إن استكمال السيطرة على الجانب الشرقي للموصل، سيتم خلال الأيام المقبلة، نافياً وجود عوائق تحول دون تقدّم القوات العراقية.

ولفت إلى أنّ الجسور الخمسة التي تربط جانبي الموصل معطلة، فيما يستخدم عناصر (داعش) القوارب للتنقّل، معلناً أنّ عدد عناصر التنظيم داخل الموصل انخفض إلى النصف.

وأضاف: استطعنا طرد مسلحي داعش من حيي القدس الأول والثاني، وبدأت قطعاتنا العسكرية بتمشيط المنطقة من المسلحين، مؤكداً أنّ قواته بدأت بالتوجّه نحو حي الكرامة.

وأشار الأسدي إلى مقتل المئات من عناصر (داعش) في المحور الشرقي للقتال، نافياً صحة ما أوردته وسائل إعلام بشأن خسائر كبيرة للقوات العراقية.

* طائرة مسيّرة عراقية تقتل 20 داعشياً بالموصل

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، بأن 20 عنصرا من تنظيم (داعش) قتلوا بقصف لأول طائرة مسيرة عراقية في الساحل الايمن لمدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن طيران الجيش وجه ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة نوع CH4 على تجمع لعناصر داعش في منطقة الكورنيش ضمن الساحل الايمن، ما اسفر عن مقتل 20 عنصرا منهم.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان هذا النوع من الطائرات يقصف لاول مرة تجمعات داعش في الساحل الايمن من المدينة، مشيرا الى ان العملية كانت استباقية ودقيقة واستندت الى معلومات استخبارية قادت لاستهداف التجمع الذي يعتبر مهماً لدى التنظيم.

* العبادي: عمليات (قادمون يانينوى) دخلت مرحلة الحسم

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، أن عمليات قادمون يا نينوى دخلت مرحلة الحسم، مؤكداً أنها تسير حسب ما مخطط لها.

وقال مكتب العبادي في بيان: إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اطلع على سير عمليات قادمون يا نينوى بعد انطلاق المرحلة الثانية منها وتقدم قواتنا البطلة لتحرير كامل الجانب الايسر، خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة واجتماعه بالقادة الامنيين والعسكريين.

وأضاف البيان: أن العبادي اجرى اتصالات بالقادة الميدانيين بالمعركة واستمع الى تقارير تفصيلية عن المعركة واصدر التوجيهات التي من شأنها المساهمة بتعزيز الانتصارات وتوفير كل ما يساعد بحسم المعركة والحفاظ على قواتنا البطلة والمدنيين.

* رفع حظر التجوال الشامل عن الفلوجة بعد عملية تفتيش أمنية

افاد مصدر أمني في شرطة الأنبار، الاحد، بأن القوات الأمنية رفعت حظر التجوال الشامل عن الفلوجة، مؤكدا عودة الحياة الى طبيعتها بالمدينة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك جاء بسبب تنفيذ القوات الأمنية عمليات تفتيش واسعة بالمدينة للبحث عن مطلوبين وعجلات مشبوهة.

يذكر أن القوات الأمنية فرضت، صباح الاحد، حظرا شاملا على التجوال في الفلوجة، وبدأت بعمليات تفتيش واسعة بالمدينة، بحسب مصدر أمني في الانبار.

* مقتل إرهابيين حاولوا استهداف سيطرة أمنية بالنجف الأشرف

أعلن محافظ النجف، الاحد، انه تم قتل جميع (الارهابيين) الذين هاجموا سيطرة ناحية القادسية بالمحافظة، فيما اكد ان الوضع الامني تحت السيطرة.

وقال المحافظ لؤي الياسري في حديث للسومرية نيوز: إن القوات الامنية تمكنت من قتل جميع الارهابيين الذين هاجموا سيطرة ناحية القادسية، 70 كيلو جنوب غرب محافظة النجف.

وكان إرهابيون مسلحون، هاجموا، الاحد، سيطرة ناحية القادسية في محافظة النجف.

وقال شهود عيان في حديث للسومرية نيوز: إن عددا من المسلحين المجهولين هاجموا، سيطرة امنية في ناحية القادسية بمحافظة النجف الاشرف، وان قوات من العشائر قامت بمواجهة المسلحين الى جانب القوات الامنية.

واضاف الشهود: إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بين الجانبين نتيجة المواجهات المسلحة.

* سلسلة تفجيرات تضرب مناطق عدّة من بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن استشهاد مدني وإصابة ستة آخرين بانفجار خمس عبوات في الشعلة شمال غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان: إن خمس عبوات ناسفة انفجرت، في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، ما ادى الى استشهاد مدني واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

* إعلان حالة الطوارئ في ناحية بديالى بعد تهديدات من داعش

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن رفع تنظيم (داعش) رايته فوق مدرسة في قرية زراعية في ناحية ابو صيدا شمال شرق بعقوبة، فيما دعا الى اعلان حالة الطوارئ وتدخل عاجل لإنهاء سطوة التنظيم في بقعة (اصبحت مصدر تهديد) لكل مناطق ديالى.

وقال مدير ناحية ابي صيدا، (30 كم شمال شرق بعقوبة)، محمد الباقر التميمي في حديث للسومرية نيوز: إن تنظيم داعش رفع في ساعات الصباح الاولى رايته فوق مدرسة الراشدين في قرية ابو كرمة، (23 كم شمال شرق بعقوبة)، في رسالة يحاول من خلالها تأكيد وجوده ومحاولة لإثارة رعب الاهالي.

واضاف التميمي: إن رفع داعش لرايته دليل على خطورة الاوضاع في قرية ابو كرمة وبساتين القرى المجاورة لها التي اصبحت أشبه بإمارة داعشية تتحرك بحرية في الاشهر القليلة الماضية، ما شكل تهديدا واضحا، لافتا الى ان المنطقة تصدرت مناطق ديالى بمعدلات أعمال العنف التي راح ضحيتها العديد من الابرياء.

ودعا التميمي الى اعلان حالة الطوارئ في حوض الوقف واجراء تدخل عاجل من قبل القوى الامنية لإنهاء سطوة تنظيم داعش في بقعة هي الأسخن على مستوى ديالى، محذرا من ان خطورة تجاهل رسائل التحذير التي نطلقها حيال ما يجري في قرية ابو كرمة ومنطقة الوقف بشكل عام.

وشهدت قرية ابو كرمة، شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى (54 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، الاحد 1 كانون الثاني 2017، مقتل خبير متفجرات في الشرطة بانفجار عبوة ناسفة اثناء محاولة تفكيكها.

* إنطلاق عملية تحرير منطقة إستراتيجية جنوب غرب حديثة

أعلن ضابط استخبارات حشد عشائر (حديثة الصمود) المقدم ناظم الجغيفي، الاحد، عن انطلاق عملية تحرير منطقة المخازن جنوب غرب القضاء.

وقال الجغيفي في حديث صحافي: إن القوات الأمنية من لواء 28 بالفرقة السابعة وطوارئ شرطة الأنبار ومقاتلي حشد العشائر بدأوا عملية عسكرية لتحرير منطقة المخازن 25كم جنوب غرب حديثة (160كم غرب الرمادي).

وأضاف الجغيفي: إن المنطقة كان يستخدمها تنظيم داعش لتنفيذ هجماته نحو القوات الأمنية ومركز مدينة حديثة، لافتا الى أن منطقة المخازن تحتوي على إنفاق واسلحة ومعدات لداعش.

* مقتل مسؤول المساجد بـ (داعش) غربي الأنبار

اعلن ضابط استخبارات حشد عشائر (حديثة الصمود) بالأنبار المقدم ناظم الجغيفي، عن مقتل مسؤول المساجد بـ (داعش) لمدينة عانه بضربة جوية غربي المحافظة.

وقال الجغيفي في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قصف عجلتين لتنظيم داعش خلال خروجهما من مدينة عانه ومتوجهة الى مدينة راوه (210 كم غرب الرمادي)، مما اسفر عن تدميرهما بالكامل.

وأضاف: إن القصف ادى الى مقتل تسعة إرهابيين من التنظيم كانوا في داخل العجلتين بينهم مسؤول المساجد بداعش لمدينة عنه الإرهابي اشوان عصمت فرحان.

* هولاند في العراق لـ (تحية) القوات الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عزمه زيارة العراق الاثنين لـ (تحية) قوات بلاده المشاركة في تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال هولاند في كلمة للشعب الفرنسي بمناسبة العام الجديد نقلها التلفزيون: لم ننته بعد من مواجهة مأزق الإرهاب. علينا أن نواصل القتال.



