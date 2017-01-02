أوعز النائب الاول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، للبنوك والمؤسسات الائتمانية والخاصة والاجهزة التنفيذية، بتنفيذ التعليمات التنظيمية لسوق الصرف الاجنبي ودعم الانتاج المحلي.

ووجّه جهانغيري، مصدري المنتجات والمشتقات البتروكيماوية والصلب والنحاس والالمنيوم وخام الحديد والغاز المسال، بالتنسيق والالتزام بسياسات البنك المركزي الايراني عند بيع عوائد النقد الاجنبي المتحصل عليها تصديريا، فيما كلّف البنك المركزي بتقديم تقرير حول الاجراءات المتبعة في مكافحة غسيل الاموال.

كما كلّف البنك المركزي الايراني باتخاذ ترتيبات بيع البنوك المحلية العملة الاجنبية المتحصل عليها من المنتجات التصديرية.

في سياق آخر ألزم مجلس الشورى الاسلامي خلال جلسته المفتوحة، أمس، الحكومة بانجاز مشاريع التنمية المستديمة للكهرباء المولد من الطاقة النووية.

وقد ناقش النواب خلال الجلسة المادة 59 من لائحة الخطة التنموية السادسة وصادقوا عليها بعد تعديلها.

ووفق البند (ج) من هذه المادة القانونية فان الحكومة تقع عليها مسؤولية تحقيق التنمية المستديمة لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية والتنسيق اللازم وفق القوانين بهذا الشأن عبر منظمة الطاقة الذرية الايرانية في سياق الارتقاء بالوعي والقبول وتعزيز المشاركة الاجتماعية وذلك بالتركيز على الأولوية للمناطق ذات المصادر النووية.

كذلك اقر مجلس الشورى الاسلامي قانونا يسمح لمؤسسة الموانئ وشركة المطارات بتأسيس شركات مشتركة مع شركات محلية واجنبية لتوظيف الاستثمارات في تطوير الموانئ الرئيسية والمطارات.

ويسمح البند الاول من المادة 63 من مشروع الخطة الانمائية السادسة لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية وشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية بالمشاركة مع الشركات الدولية المحلية والاجنبية المعروفة لانشاء شركات للاستثمار في تطوير الموانئ الرئيسية وشركة المطارات ماعدا خدمات دعم الاسطول الجوي واقلاع وهبوط الطائرات.

وينص البند على ان حصة شركة المطارات والملاحة الجوية ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية والقطاع الخاص المحلي ينبغي ان لاتقل عن 51 بالمئة.



