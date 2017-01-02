وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تشابها كبيرا واختلافات عدة يمكن ملاحظتها من خلال وثائق سنجار، حول المتطوعين في صفوف تنظيم "القاعدة" في العراق سابقا، ووثائق أخرى سرّبها تنظيم "داعش" تتضمّن معلومات حول عناصره.

كما أشار التقرير إلى أن أعداد المقاتلين الأجانب الذين إنضموا إلى "داعش" يبلغ أضعاف ممن إنضموا إلى تنظيم "القاعدة".

وذكرت الصحيفة أن المقاتلين القادمين من السعودية وليبيا شكّلوا 60% من نسبة مقاتلي تنظيم "القاعدة" في العراق، فيما سجّلت نسبة 20% للسعوديين المنتسبين إلى "داعش".