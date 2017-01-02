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رقم الخبر: 183849 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: عربيات  
20 % نسبة السعوديين المقاتلين مع "داعش" في العراق

20 % نسبة السعوديين المقاتلين مع "داعش" في العراق

نشرت صحيفة "سلايت" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن مراحل تطور التنظيمات الإرهابية، مؤكدةً إرتفاع نسبة السعوديين في صفوف المقاتلين الأجانب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تشابها كبيرا واختلافات عدة يمكن ملاحظتها من خلال وثائق سنجار، حول المتطوعين في صفوف تنظيم "القاعدة" في العراق سابقا، ووثائق أخرى سرّبها تنظيم "داعش" تتضمّن معلومات حول عناصره.
كما أشار التقرير إلى أن أعداد المقاتلين الأجانب الذين إنضموا إلى "داعش" يبلغ أضعاف ممن إنضموا إلى تنظيم "القاعدة".
وذكرت الصحيفة أن المقاتلين القادمين من السعودية وليبيا شكّلوا 60% من نسبة مقاتلي تنظيم "القاعدة" في العراق، فيما سجّلت نسبة 20% للسعوديين المنتسبين إلى "داعش".

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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