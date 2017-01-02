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رقم الخبر: 183848 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: عربيات  
مقتل شرطي وفرار محكومين في هجوم على سجن بالبحرين

مقتل شرطي وفرار محكومين في هجوم على سجن بالبحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان مسلحين شنوا هجوما الاحد على سجن في البحرين نجم عنه "هروب عدد من المحكومين في قضايا ارهابية" ومقتل شرطي.

واضافت الوزارة على تويتر ان "الاجهزة الامنية تكثف اعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الارهابية وكذلك المحكومين الهاربين".
وتابعت الوزارة ان الهجوم استهدف سجن جو الشهير جنوب البلاد حيث يعتقل عدد كبير من المواطنين البحرينيين.
وأفاد شهود ان الشرطة أقامت لاحقا نقاط مراقبة وعززتها في محيط القرى الشيعية حول المنامة.
ولم تدل الوزارة بتفاصيل اضافية عن عدد المهاجمين ودوافعهم ولا عن عدد المحكومين الفارين.
وفي حزيران/يونيو الفائت، فرّ 17 سجينا من سجن اخر في البحرين في شرق المنامة واعلنت السلطات بعدها انه تمكنت سريعا من القبض على معظم الفارين.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة المعارضة السلمية التي بدأت في شباط/فبراير 2011، وقامت السلطات البحرينية بملاحقة المعارضين واعتقال العديد منهم.
واعربت العديد من المنظمات الحقوقية اخيرا عن قلقها حيال الملاحقات بحق قادة في المعارضة.

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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