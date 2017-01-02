وردّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال خطابه السبت بمناسبة العام الجديد، على من يطالبون بعدم استقبال التونسيين العائدين من بؤر التوتر أو سحب الجنسية التونسية منهم، بأنّ ” الدستور ينصّ على عدم رفض أي تونسي يريد العودة إلى وطنه فذلك حقّ دستوري مكفول، وبالتالي سيتم التعامل مع الإرهابيين وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

وفي خطابه أكد السبسي أن تونس تتابع بدقة توزّع هؤلاء الإرهابيين بين هذه البلدان”، مشيرا إلى أنّ 4 عناصر موجودين في اليمن، و20 آخرين في مالي، بينما يتوزّع البقية بين سوريا والعراق وليبيا”.

وقال أنّ لتونس تعهّدات دولية تلتزم بها، ولا يمكن أن ترفض استقبال هؤلاء الإرهابيين”، موضحا أنّ الدولة “ستتعامل معهم كما يجب، وفق القانون.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن أيادي أجنبية وقفت وراء اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، مشيرا إلى وجود شبهة بتورط كيان الاحتلال الإسرائيلي في اغتياله، مؤكدا أن تونس لن تتهاون في الرد دوليا على المتورطين.