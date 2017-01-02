  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183846 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: عربيات  
السبسي: 3000 تونسي انضموا للإرهابيين في سوريا واليمن والعراق وليبيا

السبسي: 3000 تونسي انضموا للإرهابيين في سوريا واليمن والعراق وليبيا

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن عدد الإرهابيين التونسيين المنتسبين إلى جماعات إرهابية في سوريا وليبيا والعراق يقدر بـ"2926" إرهابيا، لافتا إلى أنّ تونس تعرف كل كبيرة وصغيرة عن عدد التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر للقتال ضمن مجموعات إرهابية.

وردّ الرئيس التونسي  الباجي قائد السبسي، خلال خطابه السبت بمناسبة العام الجديد، على من يطالبون بعدم استقبال التونسيين العائدين من بؤر التوتر أو سحب الجنسية التونسية منهم، بأنّ ” الدستور ينصّ على عدم رفض أي تونسي يريد العودة إلى وطنه فذلك حقّ دستوري مكفول، وبالتالي سيتم التعامل مع الإرهابيين وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
وفي خطابه أكد السبسي أن تونس تتابع بدقة توزّع هؤلاء الإرهابيين بين هذه البلدان”، مشيرا إلى أنّ  4 عناصر موجودين في اليمن، و20 آخرين في مالي، بينما يتوزّع البقية بين سوريا والعراق وليبيا”.
وقال أنّ لتونس تعهّدات دولية تلتزم بها، ولا يمكن أن ترفض استقبال هؤلاء الإرهابيين”، موضحا أنّ الدولة “ستتعامل معهم كما يجب، وفق القانون.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن أيادي أجنبية وقفت وراء اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، مشيرا إلى وجود شبهة بتورط كيان الاحتلال الإسرائيلي في اغتياله، مؤكدا أن تونس لن تتهاون في الرد دوليا على المتورطين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3108 sec