  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183845 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: عربيات  
الصومال.. مقتل ضابط رفيع من حرس القصر الرئاسي بمقديشو

الصومال.. مقتل ضابط رفيع من حرس القصر الرئاسي بمقديشو

لقي نائب قائد حرس القصر الرئاسي عبدي عبد الله (قورغاب) حتفه إثر إطلاق جندي من حرس قصر الرئاسة الصومالية النار عليه وهو داخل المجمع الرئاسي في مقديشو.

ويؤكد ضباط من القوات الصومالية المسلحة بوفاة القائد، جراء طلقات نارية فتحها عليه جندي من حرس الرئاسة الصومالية بدون مبرر.
ولم تتضح بعد الأسباب التي أرغمت الجندي على  إطلاق النار على نائب قائد حرس القصر الرئاسي عبدي عبد الله قورغاب أثناء تأدية مهامه العسكرية، كما لم تصدر عن الحكومة الصومالية بعد تصريحات حول مقتل هذا الضابط الرفيع من حر القصر الرئاسي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: مقديشو ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec