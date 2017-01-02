ويؤكد ضباط من القوات الصومالية المسلحة بوفاة القائد، جراء طلقات نارية فتحها عليه جندي من حرس الرئاسة الصومالية بدون مبرر.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أرغمت الجندي على إطلاق النار على نائب قائد حرس القصر الرئاسي عبدي عبد الله قورغاب أثناء تأدية مهامه العسكرية، كما لم تصدر عن الحكومة الصومالية بعد تصريحات حول مقتل هذا الضابط الرفيع من حر القصر الرئاسي.



