طردت فرنسا تونسيين اثنين قالت: إن وجودهما في البلاد يشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العام، وأرسلتهما إلى بلدهما بعد خروجهما من السجن، حسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو.

وأوضح لورو في بيان، الاثنين 1 يناير/كانون الثاني، أنه بعدما قضى التونسيان "عقوبة طويلة في السجن، الأول بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع تتعلق بالإرهاب، تم إطلاق سراحهما صباح السبت من مركز اعتقالهما"، دون أن يعطي الوزير تفاصيل حول هويتيهما.