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رقم الخبر: 183842 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 18:37 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ تقترب من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

بيونغ يانغ تقترب من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الأحد إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب لإطلاق صواريخ باليستية بمعدل لم يسبق له مثيل خلال عام 2016 على الرغم من أن خبراء يقولون إنها لا تزال على بعد سنوات من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يحمل رأسا حربيا نوويا وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال كيم في كلمة بمناسبة العام الجديد نقلها التلفزيون "تتقدم بحوث وتطوير معدات أسلحة متقدمة بنشاط والإعداد لتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مرحلته الأخيرة."

وتخضع البلاد لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب تجاربها لإطلاق صواريخ باليستية وتجاربها النووية. وجرى تشديد العقوبات في الآونة الأخيرة بعد أن أجرت بيونجيانج تجربتها النووية الخامسة والأكبر في التاسع من سبتمبر أيلول.

ونجاح اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات سيمثل خطوة مهمة في قدرات التسلح السرية لبيونجيانج. وأقل مدى للصواريخ العابرة للقارات هو نحو 5500 كيلومتر لكن بعضها مصمم لقطع مسافة تصل إلى عشرة آلاف كيلومتر أو أكثر. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تبعد تقريبا تسعة آلاف كيلومتر عن كوريا الشمالية.

لكن كوريا الشمالية واجهت صعوبات في النشر الموثوق فيه لصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز موسودان إذ نجحت في إطلاقه مرة واحدة من بين ثماني محاولات إطلاق في العام الماضي.

وموسودان مصمم للتحليق لمسافة نحو ثلاثة آلاف كيلومتر بما يشكل تهديدا لكوريا الجنوبية واليابان وأيضا قد يشكل تهديدا لجزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة.

ورفضت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية التعليق عما إذا كانت كوريا الشمالية ستجري قريبا اختبارا لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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