قالت وكالة البحث والإنقاذ في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: إن 32 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب العشرات يوم الأحد إثر اندلاع حريق على متن قارب كان يقل نحو 250 شخصا إلى جزر شمالي جاكرتا.

وذكرت الشرطة أن النيران اندلعت على متن القارب (زاهرو إكسبرس) عقب إبحاره من ميناء موارا انجك في شمال جاكرتا بسبب تماس كهربائي في مولد للكهرباء.

وقال أردي وهو أحد الناجين من الحادث ويتلقى العلاج في مستشفى جاكرتا "تصاعد فجأة دخان كثيف وغطى الكابينة."

وأضاف أردي الذي كان على متن القارب مع ابنه "أصيب كل الركاب بالذعر وهرعوا إلى سطح القارب لإلقاء العوامات في المياه. وفي أقل من ثانية اشتد الحريق بعد أن تصاعد من مكان تخزين الوقود."

وتم قطر القارب إلى الميناء حيث رأى شاهد من رويترز بعض الجثث في أكياس تنقل من القارب المتفحم.

وذكر هندرا سوديرمان رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا أن 248 شخصا كانوا على متن القارب وهو رقم أكثر من ضعف التقدير السابق الذي أُعلن وكان مئة راكب مضيفا أن من بين أكثر من 200 شخص تم إنقاذهم يتلقى 32 شخصا العلاج في مستشفيات في جاكرتا.

وتقع الحوادث البحرية بكثرة في أرخبيل الجزر الإندونيسية حيث تكون القوارب مكدسة في أغلب الأحيان ولا يوجد بها ما يكفي من سترات النجاة.