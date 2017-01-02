استقبلت دول العالم ومدنه العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة، ولا سيما أن الاعتداءات استهدفت مجموعة كبيرة من المدن عام 2016، منها إسطنبول وأورلاندو وبروكسل وباريس ونيس وبرلين وبغداد والكرك الأردنية، وغيرها.

ففي سيدني التي كانت أول من استقبل العام الجديد نشرت السلطات ألفي شرطي إضافي بعد توقيف رجل أطلق تهديدات مرتبطة بعيد رأس السنة الميلادية.

وفي نيويورك استنفرت الشرطة سبعة آلاف من عناصرها في ساحة التايمز الشهيرة التي استقبلت نحو مليون شخص، ووضعت عشرات الشاحنات المحملة بالرمل في الطرق المؤدية إلى الساحة لمنع وقوع هجمات بسيارات مفخخة، وفتش رجال الشرطة السياح القادمين إلى نيويورك من مناطق مختلفة من العالم عند دخولهم المواقع المخصصة للاحتفالات.

وفي برلين الألمانية التي شهدت قبل أيام عملية دعس أسفرت عن مقتل 12 شخصا شارك 1700 ضابط وعنصر شرطة في تأمين الاحتفالات أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، فضلا عن سبعمئة آخرين انتشروا في محيط الاحتفال، بينهم رجال الدفاع المدني.

كما منع اصطحاب حقائب اليد أو الظهر وكذلك زجاجات المياه، ووضعت حواجز إسمنتية في المداخل لمنع أي اختراق بسيارات على غرار هجوم برلين، كما أغلقت مدرعات الشرطة الطرق المؤدية إلى الموقع.

وكانت قد ذكرت صحيفة (كولنر اكسبرس) أن الشرطة الألمانية استعدت جيدا لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2017 بعد الاعتداءات الجنسية التي هزّت ألمانيا في احتفالات السنة الماضية، واتهم فيها لاجئون وأشخاص من دول شرق أوسطية، وذكرت الصحيفة التي تصدر في مدينة كولونيا، التي وقعت فيها العام الماضي أكبر نسبة اعتداءات، أن شرطة المدينة سيطرت هذه المرة على الأمور تماما.

وطبقا للصحيفة فقد قامت الشرطة بالتحقق من هويات 1700 رجل معظمهم بملامح عربية، في محطة القطار الرئيسية في كولونيا، المجاورة للكاتدرائية الشهيرة، مركز الاحتفال بقدوم العام الجديد، حيث تواجد نحو 50 ألف شخص، بينما احتفل 10 آلاف شخص بالقرب من ضفة نهر الراين.

أما في تركيا التي تعرضت لهجمات كثيرة العام الماضي فقد شددت السلطات إجراءاتها إلى حد ارتداء رجال أمن زي بابا نويل لمراقبة الحشود.

ورغم تلك الإجراءات الأمنية شهدت مدينة إسطنبول هجوما مسلحا على ملهى ليلي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي باريس التي تعرضت لعدة هجمات سابقة كانت الإجراءات الأمنية في حدها الأقصى مع حشد نحو مئة ألف شرطي ودركي وعسكري بمختلف أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "لم ننته بعد من آفة الإرهاب، ولا بد لنا من المضي في مواجهته".

وفي موسكو أغلقت الساحة الحمراء أمام الجمهور وسمح لستة آلاف مدعو فقط بالدخول إليها. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "صعوبات" العام 2016 "سمحت لنا برص صفوفنا".