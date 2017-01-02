يستعد بائع شاي وسيم في باكستان تحول إلى نجم في ظرف وجيز، للسفر إلى دبي لتصوير أول أفلامه وبداية مشواره الفني، بعد أن حظي بإعجاب كبير على إثر نشر صورته على إنستغرام.

وحولت صورة أرشد خان الذي يعمل بائع شاي إلى نجم تتهافت شركات الإنتاج على توقيع عقد للعمل معه.

وقال مالك فهيم مدير أعمال النجم الباكستاني الصاعد (لقد وقع خان عقد فيلم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في يناير المقبل). وأوضح أن خان سينتقل إلى دبي في يناير المقبل لتصوير الفيلم، الذي من المقرر أن يتم عرضه في دبي ولندن وباكستان.

وكان أرشد خان (18 عاماً) تصدر عناوين الأخبار في أنحاء باكستان والهند، في أكتوبر، بعدما قامت مصورة بالتقاط صورة له بينما كانت تتجول في إحدى أسواق إسلام آباد.

وكانت المصورة جيا علي تتجول في سوق شعبية بباكستان يجتمع فيها تجار بسطاء ومتسوقون، عندما وقعت عيناها على الشاب الوسيم ذي البشرة السمراء والعينين الزرقاوين. ونشرت جيا صورة خان وهو يقدم الشاي لزبائنه في بازار إتوار، ثم غمرت صوره مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية، لتنهال عليه العروض من كبرى العلامات التجارية في البلاد، للعمل كعارض. والآن، يرغب خان في دخول عالم التمثيل.

وقالت صحيفة (الانديبندنت) في تقرير نشرته عن خان إن (فتى الشاي تحول إلى هوس عابر للقارات). يذكر أن خان، وهو واحد من بين 17 أخا وأختا، لم يذهب إلى المدرسة قط.