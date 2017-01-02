نشر موقع (فيرال ميجا) مقطع فيديو مميزاً يظهر موهوباً يعزف على 2 بيانو في وقت واحد ببراعة مطلقة بالرغم من أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة فهو كفيف، ومريض بالتوحد.

ولد (ديريك برفتشيني) بذلك، ولكن والديه قررا تنمية موهبته تجاه العزف منذ أن كان طفلاً، واستجاب لذلك بسرعة كبيرة للغاية، حيث يمكنه عزف أي مقطوعة بعد سماعها مرة واحد فقط.

ولد (ديريك) قبل ميعاده الطبيعي بثلاثة أشهر ونصف الشهر، وتوأمة فتاة، لكنها لم تصمد وماتت، ليصمد ويكمل حياته بعدما توفي اكلنيكياً ثلاث مرات الأمر الذي أفقده بصره.

والدور الأساسي في ذلك لوالديه، في مساعدته للوصول لهدف يحقق به تميزه وسط الجميع، ووصفه الرواد بعد مشاهدات معزوفاته، بـ(الموسيقي العبقري).