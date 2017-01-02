وظهر في الفيديو المنشور الذي نشرته الصحيفة الطبيب وهو يقوم بتثبيت الكماشة على فم الطفلة ثم قام بخلع أسنانها الأمامية بطريقة سريعة وسط أهلها.

وأساء انتشار الفيديو المتابعين بسبب الطريقة المرعبة التي قام بها الطبيب بخلع أسنان الطفلة، وأوضحت الصحيفة أن هذه الطريقة كانت تستخدم قديما لخلع أسنان الأطفال حتى لا يشعروا بأي ألم.