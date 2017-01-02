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رقم الخبر: 183831 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: منوعات  
طبيب يخلع أسنان طفلة بالكماشة

طبيب يخلع أسنان طفلة بالكماشة

نشر موقع صحيفة (ديلي ميل) البريطانية مقطع فيديو لدكتور أسنان قام بخلع أسنان طفلة بطريقة غريبة وذلك بإستخدام (كماشة).

وظهر في الفيديو المنشور الذي نشرته الصحيفة الطبيب وهو يقوم بتثبيت الكماشة على فم الطفلة ثم قام بخلع أسنانها الأمامية بطريقة سريعة وسط أهلها.

وأساء انتشار الفيديو المتابعين بسبب الطريقة المرعبة التي قام بها الطبيب بخلع أسنان الطفلة، وأوضحت الصحيفة أن هذه الطريقة كانت تستخدم قديما لخلع أسنان الأطفال حتى لا يشعروا بأي ألم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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