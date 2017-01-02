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رقم الخبر: 183830 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: منوعات  
حبه للقرآن منعه من بيع منحوتاته القرآنية!

حبه للقرآن منعه من بيع منحوتاته القرآنية!

فنان هندي يحب القرآن كثيراً ويعتبر ذلك السبب وراء تطوره الفني، هذا الفنان لم يبيع منتوجاته القرآنية رغم حاجته الملحة الى المال.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (إكنا) ان (إرشاد حسين فاروقي) هو أول فنان يقوم بنحت العبارات القرآنية على الخشب وقد حاز على جوائز وطنية ودولية في النحت وخط العبارات على الخشب.

وأكد ارشاد حسين فاروقي ان حب القرآن جعلني أستمر بعملي في أصعب الظروف المالية ولم أقم ببيع منتجاتي القرآنية رغم الحاجة الملحة الى المال.

وأردف فاروقي ان الرحمة الإلهية كانت دائما ترافقني وكلما كنت أمرّ بشده مالية كان شيء يمنعني من بيع منتجاتي وكأنما كان ملكاً ينزل ليمنعني من ذلك.

وقال فاروقي انه كان يعمل صحفياً وكان بعيداً عن رغباته في الطفولة بسبب ظروف الفقر والحاجة التي مر بها خلال السنوات الماضية وعندما صدفة زار معرضا فنيا أعادت لديه تلك الزيارة رغبته الفنية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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