يتدوال في مواقع التواصل الإجتماعي خبراً حول عرض سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبيع على أحد المواقع الألمانية، وهي من طراز مرسيدس S600 بولمان جارد موديل 1995 مقابل الحصول على مبلغ مليون و300 ألف يورو.

وقال الموقع، الذي لم يذكر مصدراً لخبره، ان سيارة بوتين المعروضة للبيع مصفحة، وتم تعديلها خصيصاً لبوتين كأول سيارة يحصل عليها بعد توليه المنصب، وقبل أن يضم لسيارته، السيارة بي إم دبليو الفئة السابعة الفارهة والتي تعرضت لحادث مؤسف شهر سبتمبر الماضي وراح ضحيته سائق الرئيس، والسيارة الأخرى الفارهة والتي ضمن مشروع (كورتيج).

ومن مميزات السيارة أيضا أنها مصفحة بدرجة (B6/B7) ضد الرصاص والمقذوفات، وتضم 3 مستويات من الجلوس، ومزودة بمحرك V12 سعة 6 لترات يولد قوة 349 حصاناً.