  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183829 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: منوعات  
بوتين يعرض سيارته للبيع!

بوتين يعرض سيارته للبيع!

يتدوال في مواقع التواصل الإجتماعي خبراً حول عرض سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبيع على أحد المواقع الألمانية، وهي من طراز مرسيدس S600 بولمان جارد موديل 1995 مقابل الحصول على مبلغ مليون و300 ألف يورو.

وقال الموقع، الذي لم يذكر مصدراً لخبره، ان سيارة بوتين المعروضة للبيع مصفحة، وتم تعديلها خصيصاً لبوتين كأول سيارة يحصل عليها بعد توليه المنصب، وقبل أن يضم لسيارته، السيارة بي إم دبليو الفئة السابعة الفارهة والتي تعرضت لحادث مؤسف شهر سبتمبر الماضي وراح ضحيته سائق الرئيس، والسيارة الأخرى الفارهة والتي ضمن مشروع (كورتيج).

ومن مميزات السيارة أيضا أنها مصفحة بدرجة (B6/B7) ضد الرصاص والمقذوفات، وتضم 3 مستويات من الجلوس، ومزودة بمحرك V12 سعة 6 لترات يولد قوة 349 حصاناً.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1536 sec