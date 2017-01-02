في معرض حديثنا عن التهويل الذي «دوّخنا» به المحللون السياسيون طيلة الأيام الماضية عن المتغيرات الكبرى التي سيشهدها هذا العام..

ذكرنا الست تيريزا ماري ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة أي بريطانيا.. قلنا أن الساحر الجديد يمكن أن يحوّل هذه العجوز الشمطاء الى فاتنة إغراء زي كيم كاردشيان..

من باب الصراحة والموضوعية.. أحب أن أذكّر القرّاء الأعزاء أن الست تيريزا مش عجوز شمطاء قوي.. يمكن تقول أنها على أعتاب أن تكون كذلك ولكن الصحافة البريطانية هي التي شبهتها بالعجوز الشمطاء مارغريت تاتشر التي حكمت بريطانيا في نهايات القرن الماضي.. تعرفونها طبعاً ما نقدرش نقول «الله يرحمها».. ماتت بسكتة دماغية في لندن عام 2013 عن عمر ناهز التسعين سنة!! وحكمت بريطانيا بـ«قبضة حديدية» لمدة 12 سنة من 1979 الى 1990 ولهذا سميّت بـ«المرأة الحديدية»..

أما بالنسبة للست تيريزا رئيسة الوزراء الحالية فهي لم تتجاوز عقدها السادس بعد.. ثم أنها في عالم السياسة منذ العام 1997 يعني أيضاً بعدها في أول المشوار.. ولكني اظن أيّها الأحبة أنهم شبههوها بالمرأة الحديدية وقالوا أنها عجوز شمطاء لأنها طويلة ونحيفة وعندها أنف طويل زي أنف الساحرة بتاع أفلام كارتون.. ولها أذنان مقوستان زي مقبض ابريق الشاي!!..

لا يا نور عيني مش كدة.. جماعة «أبو ناجي» يعني الإنجليز ما يهمهم الشكل بل قالوا عن رئيسة وزرائهم تلك الأوصاف لأنها تولّت وزارة الداخلية في حكومة سلفها ديفيد كاميرون.. ولما الزلمه استقال بعد التصويت على الخروج من الإتحاد الأوروبي أصبحت ماي رئيسة للوزراء!! وقالت أنها سوف «تضبط» الأمور.. وتجعل الخروج من الإتحاد الأوروبي سلساً.. يا عيني..

كل ذلك في وادي أيّها الأحبة وما ينتشر في وسائل الإعلام الغربية يعتبر في وادي آخر!! ذلك أنهم يتحدثون يا عيني عن أن بريطانيا ستعود لسابق عهدها دولة عظمى قوية مقتدرة وسوف تحل محل أمريكا في منطقة الشرق الأوسط!! ذلك أن أمريكا سوف تنقل قدراتها وهيمنتها من الشرق الأوسط الى الشرق الأدنى.. يعني من جهة الصين واليابان والمحيط الهادئ!!..

من هنا صدّقت العجوز الشمطاء الجديدة هذه الهرطقات وراحت تركّز في «خطاباتها التاريخية» على الشرق الأوسط!! ونسيت ولربما أنساها الخرف البحث عن الأسباب التي جعلت الأمريكان يرحلون!! هل تفكرين يا ست تيريزا ليش رحل الأمريكان قبل أن تحلّي محلهم؟!..