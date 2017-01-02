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رقم الخبر: 183827
تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017
الوقت: 17:26
الاقسام: منوعات
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الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
عام ميلادي
جديد
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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