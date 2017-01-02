أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) عن تصدير بضائع بقيمة مليار و422 مليوناً و579 ألفاً و161 دولاراً وبزنة أربعة ملايين و366 ألفاً و943 طناً من جمارك وأسواق كرمانشاه الحدودية الى خارج البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأضاف خليل حيدري، اليوم الأحد، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان غالبية البضائع جرى تصديرها الى العراق وشملت أنواع المواد الغذائية والأدوات المنزلية والمنظفات والإسمنت والمواشي .

وصرح بأن مجموع الصادرات من جمارك محافظة كرمانشاه في الأشهر التسعة الماضية كانت لـ32 بلداً.

يذكر أن نصف صادرات السلع غير النفطية الايرانية تصدر عن طريق المعابر الحدودية الستة في محافظة كرمانشاه التي تبلغ حدودها المشتركة مع العراق 371 كيلومتراً.