أكدت مساعدة وزير النفط ان المستثمرين الفرنسيين والألمان واليابانيين والكوريين والهولنديين توافدوا على ايران بعد التوقيع على خطة العمل المشتركة للاستثمار في قطاع البتروكيماويات ووقعوا على مذكرات تفاهم.

وأشارت مرضية شاهدائي، في ملتقى (أفق البتروكيماويات في ايران) الذي أقيم مساء السبت في طهران، الى أن تنمية قطاع البتروكيماويات بحاجة الى نمو الثقافة الصناعية في البلاد. ونوهت الى أن صناعة البتروكيماويات في ايران تعود الى 50 عاماً، إلا أن العناصر المميزة لها هي توفر خامات النفط والغاز، والموقع الجغرافي الممتاز، وقربها من المياه الدولية، وكذلك وجود سوق محلي كبير لهذه الصناعة. واعتبرت ان المحور الأساسي لصناعة البتروكيماويات هو تنميتها، ولفتت الى وجود 20 مصنعاً بتروكيماوياً في مدينة ماهشهر و12 مصنعاً في عسلوية اللتان تقعان في جنوب ايران، و18 مصنعاً في سائر مناطق البلاد.

كما أشارت شاهدائي الى أن ايران تنتج سنوياً 61 مليوناً و500 ألف طن من البتروكيماويات. ونوهت الى أن من بين 100 شركة عملاقة في ايران 14 شركة منها تنشط في مجال البتروكيماويات.

وحول مشاريع تنمية قطاع البتروكيماويات في ايران، نوهت أيضاً الى أن العمل يجري في الوقت الراهن لبناء 17 مشروعاً في عسلوية، و7 مشاريع في ماهشهر، و26 مشروعاً في سائر مناطق ايران.