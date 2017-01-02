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رقم الخبر: 183824 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:09 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير النفط: عقد إستيراد الغاز من تركمانستان سيستمر لخمس سنوات

مساعد وزير النفط: عقد إستيراد الغاز من تركمانستان سيستمر لخمس سنوات

أعلن مساعد وزير النفط الايراني، حميد رضا عراقي، ان عقد استيراد الغاز من تركمانستان سيستمر لخمس سنوات أخرى، مشيراً إلى أن البلدين تعهدا بتنفيذ العقد بشكل كامل.

وفي تصريح له يوم السبت، أشار عراقي إلى أهداف زيارته إلى تركمانستان في الأيام الثلاثة الماضية والمباحثات التي أجراها مع مساعد رئيس الجمهورية ووزير الطاقة ووزير الخارجية التركمانستاني وكذلك المدير التنفيذي لشركة (تركمن غاز)، وقال: تم خلال المباحثات عقد مذكرة تفاهم للإرتقاء بمستوى التعاون بين البلدين على مستوى استيراد الغاز التركمانستاني من قبل إيران وكذلك عملية المقايضة في مجال الغاز وتدوين استراتيجية التعاون بين الشركتين الإيرانية والتركمانستانية.

وأشار عراقي إلى أنه من المقرر أن تبحث نقاط الخلاف بين الجانبين من قبل لجان مشتركة تابعة للشركتين خلال الشهرين القادمين. وشدد على أن العلاقات بين البلدين قائمة على مبدأ حسن الجوار، مشيراً إلى الموقع الجغرافي الكبير الذي تتمتع به إيران لمقايضة الغاز التركمانستاني مع الدول الأخرى.

يذكر أن تركمانستان تطالب بتسديد ما تسميها مستحقات غازية بالغة 8ر1 مليار دولار وتعود إلى عامي 2007 – 2008، وهذا ما ترفضه إيران.

 
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