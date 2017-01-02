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رقم الخبر: 183823 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:07 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 128 مليون لتر من زيت الغاز من خراسان الرضوية لأفغانستان

تصدير 128 مليون لتر من زيت الغاز من خراسان الرضوية لأفغانستان

أعلن مدير شركة المشتقات النفطية في محافظة خراسان الرضوية (شرق البلاد) عن تصدير 128 مليوناً و179 ألفاً و390 لتراً من زيت الغاز الى أفغانستان منذ آذار/ مارس الماضي وحتى منتصف الشهر الماضي.

وأشار فخر الدين خانيكي، خلال حديثه لمراسل (إرنا)، الى أن قيمة ما تم تصديره يصل الى ألف و427 ملياراً و160 مليون ريال ايراني (الدولار = 32.375 ريال). ولفت الى أن شركة (قاطنو الحدود التعاونية) قامت بتصدير 49 مليوناً و748 ألفاً و388 لتراً، بينما قام القطاع الخاص بتصدير 26 مليوناً و323 ألفاً و174 لتراً.

وأشار خانيكي الى أن 20 مليوناً و718 ألفاً و519 لتراً انتقلت عبر مخازن وقود السيارات والشاحنات و31 مليوناً و389 ألفاً و237 لتراً تم بيعها لأفغانستان عبر محطات الوقود. ونوه الى أن سعر زيت الغاز الذي يتم تصديره الى أفغانستان يجري وفق تسعيرة الشحن في الخليج الفارسي.

 
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