يجري وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، زيارة رسمية الى العراق الأسبوع المقبل، لبحث مواضيع تتعلق بالتعاون النفطي والغازي بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي زنكنة نظيره العراقي جبار اللعيبي لبحث مستقبل السوق النفطية ودور ايران والعراق في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). كما سيناقش الوزير زنكنة موضوع مقايضة نفط منطقة كردستان العراق عبر ايران، ومد أنبوب النفط من محافظة السليمانية (شمال شرق) الى الأراضي الايرانية.

وسيبحث زنكنة أيضاً إنشاء خط أنبوب نقل النفط من البصرة العراقية الى مصفاة آبادان (جنوب غرب ايران)، والمسار المعاكس أي أنبوب نقل المشتقات النفطية من آبادان الى البصرة. ويتضمن جدول زيارة وزير النفط الايراني، مناقشة موضوع تصدير الغاز الى بغداد، المتعثر بسبب عدم معالجة المشاكل المالية لغاية الآن.

وتتمثل المشاكل المالية المذكورة بعدم تحديد البنك الذي ستحول إليه مستحقات ايران وعدم تحديد العملة التي تتم بها عملية السداد، فضلاً عن معوقات افتتاح الاعتماد المصرفي (L.C) لتسوية المدفوعات، حيث أدت تلك الأسباب لإرجاء تنفيذ عقد تصدير الغاز الايراني الى العراق.

وبموجب العقد، من المقرر أن ترفد ايران المحطات الكهربائية ببغداد بـ25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر الأنبوب المكتمل إنشاؤه وبات جاهزاً للعملية التمريرية.