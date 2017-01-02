عقدت بورصة السلع الايرانية في ديسمبر/ كانون الأول صفقات بحجم 27ر2 مليون طن من السلع بأكثر من 087ر1 مليار دولار.

في كانون الأول

وبيع بقاعة المنتجات الكيميائية والمشتقات النفطية 396ر1 مليون طن من السلع بأكثر من 604 ملايين دولار. وسجلت قاعة المنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات 681 ألف طن من السلع فاقت 420 مليون دولار. فيما شهدت القاعة الزراعية صفقات بيع 186 ألف طن من المنتجات بأكثر من 60 مليون دولار.

وسجلت القاعة التصديرية في ديسمبر/ كانون الأول مبيعات 469 ألفاً و318 طناً من أصناف القير فاقت 123 مليون دولار، و2942 طناً من عازل الرطوبة بأكثر من 1291 دولار و165 ألف طن من خام الحديد تجاوزت 5ر7 مليون دولار و1000 طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج القير) بقيمة 431 ألفاً و266 دولاراً، فضلاً عن 5 آلاف طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات) تخطت 877 ألفاً و127 طناً.

يشار الى أن مبيعات السوق المشتقة من العقود الآجلة للمسكوكات الذهبية بلغت 365 ألفاً و266 عقداً بـ407ر1 مليون دولار.