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|رقم الخبر: 183817
|تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017
|الوقت: 17:12
|الاقسام: عربيات
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القوات العراقية تحرر احياء في الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيها
اكد مصدر عسكري عراقي ان قوات الرد السريع حررت احياء جديدة في الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، مشيرا الى انها كبدت داعش خسائر فادحة.
وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله ان: قطعات فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية تحرر احياء حي يونس السبعاوي و يافا وترفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات وتسيطر على طريق 60 جنوب شرق الموصل.
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