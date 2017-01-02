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رقم الخبر: 183817 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:12 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تحرر احياء في الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيها

القوات العراقية تحرر احياء في الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيها

اكد مصدر عسكري عراقي ان قوات الرد السريع حررت احياء جديدة في الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، مشيرا الى انها كبدت داعش خسائر فادحة.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله ان: قطعات فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية تحرر احياء حي يونس السبعاوي و يافا وترفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات وتسيطر على طريق 60 جنوب شرق الموصل.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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