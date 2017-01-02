القوات العراقية تحرر احياء في الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيها اكد مصدر عسكري عراقي ان قوات الرد السريع حررت احياء جديدة في الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، مشيرا الى انها كبدت داعش خسائر فادحة.