إذا كانت الأوساط الصحية اعتبرت 2016 عاما لـ «الأكل النظيف»، فيما يتعلق بالتركيز على الوجبات الصحية، والأغذية الصحية، فإن العام المقبل بعد أيام يشهد صيحة جديدة مثيرة، تهتم بالنوم والخلود للراحة.

الاتجاه الذي يحمل اسم «النوم النظيف» كشفت عنه مؤخرا الممثلة الأميركية غوينيث بالترو التي اختارت خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالجوانب الصحية وطرق الحفاظ على اللياقة البدنية، وقد حظي باهتمام ملحوظ.

ووفقا لبالترو فإن «النوم النظيف» يعني أن تنام 7 أو 8 ساعات على الأقل ليلا من دون انقطاع، وبشكل يومي.

أن «النوم النظيف» هو الاتجاه الصحي الذي يجب أن نحرص جميعا خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على اللياقة والصحة.

وهذه 6 نصائح ستجعلك تحظى بنوم نظيف: ضع وقتا محددا للذهاب إلى الفراش يوميا، وحافظ عليه مهما كانت الظروف، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

خصّص الساعة الأخيرة قبل النوم للهدوء والاسترخاء وابتعد عن «التكنولوجيا». توقف عن شرب القهوة ابتداءًا من الرابعة عصرا. تجنب الكحول قبل النوم. اجعل هاتفك في وضعية «صامت» وأبعده عن فراشك. أخرج ومارس بعض التمارين والأنشطة خلال النهار.