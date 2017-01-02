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رقم الخبر: 183809 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:17 الاقسام: اجتماعيات  
ماء سلق البطاطا أحدث صيحات إزالة السموم في 2017

ماء سلق البطاطا أحدث صيحات إزالة السموم في 2017

كشفت أحدث الأبحاث الطبية أن سرعان ما سيحتل ماء سلق البطاطا كأحدث صيحات رفع كفاءة الجسم وإزالة السموم في 2017.

فقد أوصى باحثون يابانيون بأن تناول ماء سلق البطاطا يعد مزيجا فعالا للتخلص من الشوائب والسموم التي تعرقل كفاءة عمل العديد من وظائف الجسم.

كما توصل الباحثون إلى أن بروتينات (الببتيد المتواجد في البطاطا) والتي تترسب في ماء المغلي تعمل على نحو فعال على كبح شهية الفئران في الوقت الذي يعتقدون أن لها نفس التأثير على الإنسان.

وأشارت الأبحاث إلى أنه بعد مرور 28 يوما على اتباع فئران التجارب لنظام غذائي مرتفع الدهون وتناولوا مغلي سلق البطاطا تراجعت أوزانهم بصورة ملحوظة فضلا عن انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم ومستويات هرمون «الليبتين» مما يساعد في تنظيم مستويات الجوع بينهم.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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