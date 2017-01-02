أعلن الامين العام لمهرجان حسنات الوطني للأفلام القصيرة المقام في مدينة اصفهان وسط ايران عن مشاركة الف وسبعمائة فنان من 177 دولة في هذا الحدث الفني.

واضاف رسول صدر عاملي أمين المهرجان ان الدورة السادسة من فعاليات المهرجان ستعقد في قسمين الوطني والدولي حيث تتنافس الافلام القصيرة في موضوعات تحت عناوين «لكل مواطن فيلم قصير» و«وثائقي عن اصفهان» و«السينما العالمية».

وتابع ان أعمال الفنانين المشاركين التي وصلت الى أمانة المهرجان تشكل 37٪ منها القسمين الروائي والسيناريو و19٪ منها أعمالا وثائقية وسبعة بالمئة منها تشكل أفلام الرسوم المتحركة.

وأوضح انه في القسم الدولي تشارك وتعرض أعمال فنية من المدن الشقيقة لمدينة أصفهان التاريخية بشكل غير تنافسي.

ويقام مهرجان حسنات الوطني السادس للأفلام القصيرة بالتعاون مع مؤسسة فارابي السينمائية، بالتركيز على نشر الثقافة الإسلامية، اعتباراً من الخامس حتى الثامن من شهر مارس/ اذار المقبل في مدينة اصفهان .