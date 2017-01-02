ظهر في آخر توقعات صحيفة هوليوود ريبورتر حول الافلام المرشحة للاوسكار بان «البائع» ضمن 5 افلام الاوفر حظا بالاوسكار.

فقد ذكر "«سكوت فينبرغ» المختص بالجوائز السينمائية في توقعاته عن الافلام الاجنبية او غير الانجليزية المرشحة لجوائزة الاوسكار 2017، خمسة افلام بينها الفيلم الايراني «البائع» (فروشندة) للمخرج اصغر فرهادي، الى جانبه فيلم «توني ارمن» من المانيا، «بلادي» من الدانمارك، «رجل يدعى او» من السويد و«برادايس».

يروي «البائع» قصة زوجين يمثلان في مسرحية «موت البائع» للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك کريمي و...

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين : الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.