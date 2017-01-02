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رقم الخبر: 183802 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة طهران تصنف ضمن الجامعات الخضراء في العالم

جامعة طهران تصنف ضمن الجامعات الخضراء في العالم

تم تصنيف جامعة طهران ضمن 500 جامعة تشتهر بالجامعات الخضراء «غرين متريك» في العالم.

ويشير التقرير الصادر عن جامعة اندونيسيا عام 2016 بأن جامعة طهران تأتي في المركز الـ 431 بين الجامعات الخضراء.

ويهدف هذا التصنيف إلی تقديم آفاق شاملة متعلقة بالسياسات المعتمدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة في مختلف مؤسسات العالم.

ويعتبر تصنيف جامعة إندونيسيا هو التصنيف العالمي الوحيد الذي يقيس مدی التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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