قام عدد من الخطاطین بمدینة «شیراز» جنوبي ايران بكتابة الترجمة الانجليزية للآیات القرآنیة التي ترتبط بالسیدة مریم العذراء(س)، والمسیح(ع)، والدین المسیحي وذلك من أجل خلق مشاعر الحبّ والوداد بین المسلمین والمسیحیین إحتفاء بـعید المیلاد.

وأعلن عن ذلك، مسؤول جمعیة تعبئة الفنانين بمدینة «شیراز» جنوبي ايران، «محمد علي یزدان شناس»: أن الخطاطین الشیرازیین قاموا بكتابة الترجمة الإنجلیزیة للآیات القرآنیة عن نبي الله عیسی(ع)، وأمه السيدة مریم العذراء(س)، والدین المسیحي وذلك اختفاء بعيد ميلاد المسيح(ع) وبدء رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف أن الفنانین الشیرازیین قاموا صباح الجمعة 30 ديسمبر / كانون الأول الساعة التاسعة لغایة صلاة الظهر بكتابة الآیات القرآنیة المترجمة الی الإنجلیزیة علی بطاقات تبریك عید المیلاد ثم قاموا بتقدیمها الی الزوّار الأجانب المتواجدین في مرقد أحمد بن موسى الكاظم(ع) المعروف بـ«شاه جراغ»، ومرقد الشاعر الايراني الكبیر «حافظ الشيرازي».

وفیما یخصّ الهدف من تنظیم هذا المشروع الفني، قال یزدان شناس ان جرائم التكفیریین ومساعي الإستكبار العالمي خلقت صورة سلبیة من المسلمین تمثلت في حركات الإسلاموفوبیا والإیرانوفوبیا.

وإعتبر تواجد السیاح الأجانب فرصة ثمینة لیتم التعریف بالإسلام وإیران علیهم، قائلاً: ان عرض الآیات القرآنیة علی هؤلاء السیاح من أهم الأدوات التي نملكها لتحقیق هذا الهدف وایضاً نستطیع من خلال ذلك عرض الرؤیة القرآنیة عن المسیحیة ورموزها.

وأوضح یزدان شناس أن تبیین الآیات التي تشیر الی المسیحیة ورموزها عمل حقق بعض المودة بین المسلمین والمسیحیین في دورات تأریخیة عدة منها في قضیة هجرة المسلمین الی الحبشة، وحاكمها النجاشي.

وأردف قائلاً: ان بعض الآیات القرآنیة بحاجة الی تفسیر وشرح واذا ما قمنا بعرضها كما هي فذلك یؤدي الی سوء فهم ولهذا السبب قمنا بإختیار الآیات التي متفق علی معناها فحسب.