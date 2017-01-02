محافظة طهران لا تختلف عن سائر محافظات البلاد من حيث جمال طبيعتها ومعالمها الجذابة، فهي محاطة بجبال شاهقة وقرى جميلة هي الجنان بعينها،

ومن أبرزها قرية اسمها «ورديج» التي زينتها المؤثرات الطبيعية بصخور منحوتة في أروع صورة وكأن فنان قدير نقش عليها تماثيل متنوعة الأشكال، وإلى جانبها قرية جميلة أخرى اسمها «واريش» تعد مصيفاً ينعش الروح في فصل الصيف.

قرية «ورديج»

«ورديج» قرية صغيرة لا تبعد سوى عدة كيلومترات من مركز مدينة طهران وفي ناحية «كن وسولقان» بالتحديد، وهي تعد أكبر القرى في الضواحي الغربية من المدينة حيث يبلغ عدد سكنتها 500 نسمة، ومن أبرز ميزاتها أن صخورها قد نقشت جراء العوامل الطبيعية على شكل تماثيل جميلة ناهيك عن وجود العديد من الينابيع الزاخرة بالمياه الصافية العذبة.

ينابيع قرية واريش

وإلى القرب من هذه القرية هناك قرية أخرى اسمها «واريش» حيث يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 2250 م تقريباً وأجواؤها أكثر برودةً من ورديج لدرجة أن معظم سكنتها يغادرونها في فصل الشتاء القارس وفي غير الشتاء تقطنها 40 أسرة فقط إذ لا يبقى فيها في فصل البرد سوى 15 أسرة.

في قرية واريش توجد ينابيع تتدفق منها المياه العذبة وبعض أهالي العاصمة يقصدونها في فصل الصيف نظراً لاعتدال أجوائها ونقاوة هوائها وخضرة أراضيها وجمال حدائقها، حيث ترفل بمختلف الأشجار المثمرة وغير المثمرة ولا سيما البرقون والكرز بنوعيه الحلو والحامض والتوت والمشمش والعديد من من الأشجار المثمرة الأخرى.

المعالم السياحية في قرية «ورديج»

الربيع هو أجمل فصل في قرية «ورديج» حيث تزهو أشجارها بالزهور الجميلة بشتى الألوان وكأنها ترتدي حلة بيضاء ناصعة مزوقة بألوان وردية وحمراء، وأوديتها الخضراء ترفل بالأشجار والنباتات الخضراء التي تمتد إلى أعالي الجبال المحيطة بها.