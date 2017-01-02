قد دخلنا في العام الجديد 2017، وبعد اثني عشرا شهرا من الان سنبدأ في انتظار عام اخر، كما قمنا بتوديع عام 2016،

وهنا لا بد ان نجلس مع انفسنا بعض الدقائق لندرس هذا الحال، هل نحن من الاشخاص الذين تمضي بهم السنون دون الانتباه اليها، وهل نحن من الاشخاص الذي يبدلون فقط ثيابهم وتتبدل هيئاتهم الخارجية مع تبدل تلك الفصول والشهور دون اي تبدل داخلي. في هذا السياق نذكر تلك الحكمة الرائعة والتي تقول: (الاعوام تغير الكثير، انها تبدل تضاريس الجبال، فكيف لا تبدل شخصيات البشر)، وقد يكون في هذه الحكمة الكثير من المعاني والعبر، ففي كل المقايس والادوات الحسابية والتي تستخدم لقياس الاطوال والتي تستخدم لقياس الارواح ايضا، نصل دوما الى ذات النتيجة، ان الانسان عليه ان يتبدل ويتغير مع مرور الايام وتغييرها نحو الاحسن، مع تبدل الطقوس التي يعيشها وتلك التي تفرض عليه، ولكن الى اين تذهب تلك التحفة البشرية التي يطلق عليها الروح، ضمن سيول السنوات، الى اين ستجرفها معها، وهل النهر الجاري نقي، ام ان البحيرة الراكدة امامه مليئة بالوحل وهو لا يدري، نعم تستطيع الاعوام تبديل الاف الجبال والتضاريس المختلفة، ولكن فعليا هناك بعض الارواح لا يمكن للعقود من تغييرها، فهي عنيدة وقاسية، جافة ويابسة، هي كانها زيتونة رومية مغروسة في الارض البعيدة في ذاك الشمال، وهناك اخر، ارواح واشخاص، قد يقلبها موقف واحد، لحظة وثانية، ومضة حدث امامه فيعتبر ويتغير، تلك الارواح والشخصيات التي تعاشر نسائم بحر هوائه ازرق، وتلك الشخصيات التي تنمو كالجوري لتنمو على الندى وتعطي الكثير من البريق الاحمر والابيض. مضى عام، وها هو العام الجديد، كيف ستدقق فيه ايها البشري، والى اين سيقودك، وقد يعنيك هنا ان تبحث في خطواتك لتأمل مصير يخصك وان تبحث اكثر عن طريق جديد، فيعجبني اكثر من يتعلم من رحيق الايام اكثر ممن يتعلم من جلدات السنين.

كلمة أخيرة

يجب على المسلمين أن يستفيدوا من العام الماضي، وأن يضعوا نصب أعينهم أن الحياة تحسب بما حققه المسلم من إنجازات ونجاحات، فعلينا جميعا أن نعمل على نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نأتمر بامره ونتنهي بنهيه، وأن نقيم حدوده، ونكون على العهد.

علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لرفعة شأن أمتنا في مواجهة أمم الكفر والإلحاد، وأن ننحي جانبا خلافاتنا ومشاحناتنا، وأن نقف جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة الباطل وأهله.

ومع نهاية عام وبداية آخر جديد يجب على المسلم أن ينظر بعين الإعتبار إلى مامضى من عمره، وماذا قدم فيه، وماهي نجاحاته وسقطاته، وكيف يمكن الإستعداد للعام الجديد.