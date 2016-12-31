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رقم الخبر: 183761 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 20:01 الاقسام: محليات  
ضبط 3 أطنان من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

ضبط 3 أطنان من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

أعلن القائد العام لشرطة محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) ضبط 3 أطنان و193 كيلو غراما من المخدرات.

وفي تصريح له قال القائد العام لشرطة محافظة سيستان وبلوجستان العميد حسين رحيمي إن الفرق الأمنية المتخصصة في مدينة نيكشهر قامت بعمليات استخبارية واسعة بحيث توصلت الى أدلة تشير الى عملية نقل كميات كبيرة من المخدرات من قبل عصابة من كبار المهربين المسلحين.

واشار الى أن الفرق الأمنية قامت بتحديد مكان الشاحنات التي أرادت نقل شحنة المخدرات في إحدى الطرق القريبة من المدينة وقد حاول المهربون الهرب بشحنات المخدرات لكنهم عجزوا عن ذلك وهربوا من المنطقة مخلفين وراءهم شحنة المخدرات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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