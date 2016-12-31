وفي تصريح له قال القائد العام لشرطة محافظة سيستان وبلوجستان العميد حسين رحيمي إن الفرق الأمنية المتخصصة في مدينة نيكشهر قامت بعمليات استخبارية واسعة بحيث توصلت الى أدلة تشير الى عملية نقل كميات كبيرة من المخدرات من قبل عصابة من كبار المهربين المسلحين.

واشار الى أن الفرق الأمنية قامت بتحديد مكان الشاحنات التي أرادت نقل شحنة المخدرات في إحدى الطرق القريبة من المدينة وقد حاول المهربون الهرب بشحنات المخدرات لكنهم عجزوا عن ذلك وهربوا من المنطقة مخلفين وراءهم شحنة المخدرات.