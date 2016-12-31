  • السبت ١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , ديسمبر 31, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183760 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 19:58 الاقسام: محليات  
إقتراح تعيين ترك آبادي لمنصب سفير ايران في دمشق

إقتراح تعيين ترك آبادي لمنصب سفير ايران في دمشق

أعلن مصدر مطلع بان وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اقترح تعيين جواد ترك آبادي لتولي منصب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق

وقال المصدر في تصريح صحفي ان وزير الخارجية اقترح السفير الاسبق في السودان جواد ترك آبادي لتولي منصب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا، لكنه قال في الوقت نفسه بان المراحل الادارية لتعيينه من قبل رئيس الجمهورية لم تنته بعد.

وكان محمد رؤوف شيباني قبل هذا الوقت سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا لفترة نحو 5 اعوام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8641 sec