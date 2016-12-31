أعلن مصدر مطلع بان وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اقترح تعيين جواد ترك آبادي لتولي منصب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق

وقال المصدر في تصريح صحفي ان وزير الخارجية اقترح السفير الاسبق في السودان جواد ترك آبادي لتولي منصب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا، لكنه قال في الوقت نفسه بان المراحل الادارية لتعيينه من قبل رئيس الجمهورية لم تنته بعد.

وكان محمد رؤوف شيباني قبل هذا الوقت سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا لفترة نحو 5 اعوام.