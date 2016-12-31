قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الاميركية: إن ايران تسلّمت نحو 10 مليارات دولار من اموالها المجمدة بعد ازالة الحظر المفروض عليها، على شكل نقد وذهب.

واوضحت الصحيفة الاميركية، حسب وكالة انباء فارس، ان ايران تسلّمت تدريجيا هذه المبالغ منذ التوقيع على إتفاق جنيف المؤقت مع البلدان الست في عام 2014 ولحد الآن.

ونوهت الصحيفة الى ان جزءاً من هذه الاموال والذهب كان ضمن عوائد صادرات النفط الايراني المجمدة التي افرج عنها وكانت مودعة في عدد من بلدان العالم.