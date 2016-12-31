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|رقم الخبر: 183758
|تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016
|الوقت: 19:50
|الاقسام: محليات
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مجلس صيانة الدستور يعلن عن إمكانية ترشح النساء للإنتخابات الرئاسية
أعلن المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباسعلي كدخدائي، عن امكانية ترشح النساء للإنتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد على أن الموضوع في هذا المجال يتعلق بتعريف (الرجل السياسي) الذي ينص عليه الدستور الإيراني ولابد من تحديد هل انه يشمل المرشحات ايضا ام لا وهذا ما يقوم مجلس صيانة الدستور بدراسته حاليا ليعلن عن النتيجة لاحقا.
ومجلس صيانة الدستور هو الجهة المسؤولة عن الاعلان عن صلاحية المرشحين للانتخابات.
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