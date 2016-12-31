* أمنية بغداد: داعش أراد إيصال رسالة تؤكد وجود حواضنه داخل العاصمة * القوات العراقية تحرز تقدماً في المحور الشمالي من الموصل * الخارجية العراقية تعبر عن ارتياحها لسريان الهدنة في سوريا * تركيا تؤكد وضع جميع إمكانياتها مع العراق في محاربة داعش

بغداد/نافع الكعبي - حررت قوات جهاز مكافحة الارهاب، السبت، حي القدس الثانية في الساحل الايسر من مدينة الموصل، فيما شهدت العاصمة العراقية صباح السبت انفجاراً مزدوجاً استهدف سوقاً في منطقة السنك وسط بغداد، خلّف عشرات الشهداء والجرحى، تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الإعتداء.

وذكر مصدر امني لوكالة كل العراق [أين] السبت ان قوات جهاز مكافحة الارهاب حررت حي القدس الثانية في الساحل الايسر من مدينة الموصل.

وأعلنت قيادة عمليات [قادمون يا نينوى]، الخميس الماضي، إنطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

* القوات العراقية تحرز تقدماً في المحور الشمالي من الموصل

أعلنت القوات العراقية، عن إحراز تقدم في المحور الشمالي من الموصل، فيما تحدثت أنباء عن مقتل نحو 100 عنصر من (داعش)، من بينهم (انغماسي).

وقال قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم الجبوري، في حديث لشبكة (رووداو) الكردية الإعلامية، إن القوات العراقية تتقدم في المحور الشمالي بإتجاهين في مدينة الموصل، مؤكدا مقتل 70 مسلحا لـ (داعش) هناك جراء قصف طائرات التحالف الدولي.

الى ذلك قال نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة، العميد الركن وليد خليفة، في حديث للسومرية نيوز: إن قوات الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية تقدمت، في أحياء السلام ويارمجة والوحدة والشيماء والانتصار والحي الصناعي جنوب شرق الموصل، مبينا أن قواته قتلت أكثر من 20 عنصرا من (داعش) ودمرت عددا من السيارات المفخخة التي أعدها التنظيم.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية مقتل (انغماسي) والاستيلاء على مركبة مصفحة لتنظيم (داعش) خلال اشتباكات في منطقة السادة التابعة للحدباء في نينوى.

وأعلن قائد قوات (البراق) المنضوية في الحشد الشعبي، واثق الفرطوسي، عن صد هجمات شنها تنظيم (داعش) على نقاط أمنية غرب قضاء الرطبة، مشيرا إلى قتل 4 عناصر من التنظيم وتدمير مفرزة هاون ومركبة.

* طائرات (بي 52) تقصف مزارع حي الحدباء شمال الموصل

أفاد مصدر أمني في الموصل، السبت، بأن طائرات (بي 52) الأمريكية قصفت بشكل مكثف مزارع حي الحدباء شمال الموصل، وأن القوات الأمنية تقترب من حي الحدباء ومنطقة الكفاءات الثانية بعد قصف كثيف لها.

وأضاف المصدر الذي لم يذكر اسمه: إن القصف طال كلية طب الأسنان في جامعة الموصل، بالقرب من حي الحدباء، مشيرا إلى أن هناك أنباء عن مقتل قيادات بارزة في تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار المصدر إلى أن هناك اشتباكات عنيفة في منطقة العركوب، والقوات الأمنية تزيد من وتيرة المعارك للدخول إلى شقق الحدباء، لافتا قصف جامع خالد بن الوليد في منطقة وادي حجر في الساحل الأيمن جنوب مدينة الموصل، ومقتل مجموعة من داعش من جنسيات أجنبية، كانت متواجدة فيه.

* البنتاغون يؤكد أن البغدادي لا يزال حياً

اعلن مسؤول في البنتاغون، ان قائد تنظيم (داعش) ابو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة التنظيم.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية لشبكة (سي ان ان) نعتقد ان البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم (داعش).

واضاف نفعل ما في مقدورنا لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا الى ان هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا وسنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه (حسب قوله).

ونقلت (سي ان ان) عن مسؤول اميركي لم تحدد هويته ان الولايات المتحدة كانت تملك (في الاسابيع الاخيرة) معلومات عن (تحركات) البغدادي، غير انه لم يوفر معلومات اضافية عن مكان وجوده.

* تفجير إرهابي مزدوج في سوق وسط بغداد

الى ذلك، تبنى تنظيم (داعش)، السبت، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة السنك التجارية وسط بغداد. في حين ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير المزدوج الذي ضرب سوقاً تجارية وسط بغداد إلى 28 شهيداً وجريحاً، بينما أكدت قيادة عمليات بغداد وقوع التفجير.

وقال مصدر طبي في تصريح صحافي: إن مستشفى الكندي القريبة من موقع التفجير استقبلت حتى الآن، 16 شهيداً و12 جريحاً وقعوا خلال التفجير المزدوج الذي ضرب سوق السنك التجاري وسط بغداد، مبيناً أنّ الجرحى ادخلوا إلى الطوارئ بينما إصابات عدد منهم خطيرة، الأمر الذي يرجّح زيادة عدد الشهداء.

وقالت القيادة في بيان صحافي: إن التفجير المزدوج الذي وقع في سوق السنك نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين، فجّرا نفسيهما داخل السوق ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وعقب التفجير المزدوج، انتشرت قوات الأمن داخل السوق، وأغلقت المحال التجارية، ونفذت عملية استطلاع، تحسباً لوجود عبوات ناسفة أخرى، بحسب المصدر.

ويعدّ سوق السنك التجاري من أكبر الأسواق لبيع أدوات السيارات في بغداد، ويشهد السوق زحاماً كبيراً وحركة للتبضّع، بشكل يومي.

* أمنية بغداد: داعش أراد إيصال رسالة تؤكد وجود حواضنه داخل العاصمة

قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، السبت، ان عصابات داعش الإرهابية ارادت إيصال رسالة تؤكد وجود حواضنها في داخل العاصمة بغداد من خلال استهدافها منطقة السنك.

ومن جانب آخر قال نائب رئيس اللجنة الأمنية: إن الأجهزة المعنية مستمرة في رفع العوارض والكتل الكونكريتية ورفع السيطرات في العاصمة بغداد وتحدي الارهاب، مؤكدا وجود إرهاب فعلي وإرهاب حقيقي ومجرمين لهم رغبة في القتل في المناطق.

* تركيا تؤكد وضع جميع إمكانياتها مع العراق في محاربة داعش

شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، على أهمية إزالة أسباب (التوتر والتجاوز) بين العراق وتركيا في أسرع وقت، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وضع جميع إمكانيات بلاده مع العراق في حربه ضد تنظيم (داعش)، مشيراً إلى أن تركيا تتطلع الى نصر عراقي (قريب جداً) في الموصل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقى، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مبيناً أنه تم خلال الاتصال استعراض الجهود العراقية للتحرير والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار وعرض الرئيس التركي رغبة بلاده الجادة في جهود الإعمار والاستثمار والمشاريع المشتركة.

وأضاف البيان، أن الرئيس التركي هنأ بالانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية في عمليات الموصل معربا عن دعم تركيا للعراق وتأكيده على سيادته ووحدة أراضيه وأن تركيا تضع كل امكانياتها مع العراق في حربه ضد هذه الفئة التي تسيء للإسلام الحنيف.

وأكد العبادي، بحسب البيان، على أهمية السيادة العراقية وإزالة أسباب التوتر والتجاوز بأسرع وقت وحلها بالطرق المؤدية لتركيز الجهود على محاربة الاٍرهاب والتعاون البناء بمختلف الاصعدة ووفقاً لعلاقات الإخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة.

وأشار إلى أهمية تعاون شعوب المنطقة ضد الاٍرهاب الذي يريد تدمير المنطقة، مبيناً أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الاراضي العراقية من اي جهة للاساءة لدول الجوار.

* الخارجية العراقية تعبر عن ارتياحها بسريان الهدنة في سوريا

عبرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، عن ترحيبها وارتياحها بسريان إتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، فيما اعتبرت ذلك خطوة هامة على طريق الحل السياسي السلمي للأزمة في هذا البلد.

وقالت الوزارة في بيان: تعبّر الوزارة عن ارتياحها وترحيبها بسريان إتفاق وقف اطلاق النار في سوريا، مبينة انها تشجع وتدعم لكافة الجهود والمباحثات التي افضت الى هذا الإتفاق.

واعتبرت الوزارة انها خطوة هامة على طريق الحل السياسي السلمي للأزمة في هذا البلد الشقيق، وتجنيب شعبه الكريم المزيد من ويلات الحرب وكوارثها، آملة ان يتم الالتزام به من قبل جميع الاطراف، وان يتم استغلاله بصورة عاجلة لإيصال المساعدات الانسانية الضرورية للمناطق المنكوبة.

ودخل وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليلة الجمعة، وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا وتركيا وسوريا التوقيع على إتفاق مع المعارضة السورية لوقف إطلاق نار شامل في أنحاء سوريا، تمهيدا لمفاوضات سياسية بمشاركة قوى إقليمية ودولية.