* الرئيس روحاني يدعو الى الحذر لئلا يستغل الارهابيون فرصة الهدنة لتعزيز صفوفهم * شمخاني: سوريا إنتصرت في حرب الإرهاب العالمية التي شُنّت عليها * جابري أنصاري: احتمال تغيير الحكومة السورية انتهى عملياً.. وايران لن تكون متفرجة

قام وليد المعلم وزير الخارجية السوري يرافقه اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني بزيارة لطهران اليوم السبت حيث استعرضا القضايا الاقليمية لا سيما آخر المستجدات المتعلقة بسوريا.

كما وصل نوري المالكي نائب الرئيس العراقي الى طهران السبت في زيارة تستغرق 4 أيام يجري خلالها مع كبار المسؤولين الايرانيين مباحثات تتناول العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة.

وقد استقبل رئيس الجمهورية روحاني عصر اليوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف السوري.

ورحب الرئيس روحاني خلال اللقاء باعلان الهدنة في سوريا مؤكداً ضرورة التحلي بالحذر لئلا تتحول الهدنة الى فرصة يستغلها الارهابيون لتعزيز صفوفهم واعتبر بان انتصار حلب يحمل رسالة للارهابيين بأن طريق الجريمة واراقة الدماء لن تحقق اهدافهم.

وأكد رئيس الجمهورية ان الفرصة أصبحت مؤاتية اليوم لعودة الاستقرار والأمن الى ربوع سوريا، معرباً عن أمله ان تؤدي الاجراءات السياسية والمفاوضات القادمة الى حل الأزمة السورية وعودة السلام والسيادة الوطنية للشعب السوري على كامل أراضيه.

كما اكد الرئيس روحاني على وقوف الجمهورية الاسلامية بجانب الشعب السوري في مختلف الجبهات. واعرب عن امله بأن يؤدي اجتماع استانة القادم في كازاخستان الى استقرار السلام الدائم في سوريا.

بدوره نقل وزير الخارجية السوري تحيات الرئيس بشار الاسد واشاد بموقف ايران الداعم لبلاده.

وقد التقى أمين المجلس الاعلى للامن القومي، علي شمخاني، صباح السبت، وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

وتناول اللقاء مع شمخاني الذي يتولى مهمة تنسيق اجراءات ايران السياسية والدفاعية والامنية مع سوريا وروسيا، البحث بشأن أحدث تطورات الاوضاع الامنية والميدانية في سياق التعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الارهاب التكفيري، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الاجراءات والمبادرات السياسية المشتركة لصون الهدنة وايجاد الارضية لبدء الحوار السوري – السوري واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون استعادة الجماعات الارهابية قدراتها العملانية والمعنوية بعد اندحارها في حلب.

وقد أشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، خلال اللقاء بالجهود الكبيرة والتضحيات التي قدمها الشعب والحكومة والجيش في سوريا خلال سنوات مكافحتهم لفتنة الإرهاب مؤكداً إن سوريا إنتصرت في الحرب التي شنها الإرهاب العالمي عليها.

وأشار الى أن عودة الجماعات المسلحة الى طاولة المفاوضات والقبول بشروط وقف إطلاق النار جاءت نتيجة الإنجازات والإنتصارات الميدانية في سوريا وخاصة تحرير مدينة حلب الإستراتيجية معتبراً إن الضمان الوحيد لإلتزام المسلحين بالإتفاقيات المبرمة هو المحافظة على التفوق العسكري والسيطرة على تحركات ونشاطات هذه الجماعات خاصة وإن لهذه الجماعات تاريخاً حافلا في خرق الهدنات وإتفاقيات وقف إطلاق النار.

وأشار الى أن أي حوار يتعارض مع سيادة الحكومة السورية يمثل تهديداً لمصالح الشعب السوري ودول المنطقة.

واعتبر تحرير حلب بأنه منعطف في التطورات السياسية والعسكرية في سوريا مؤكداً استمرار مكافحة تنظيم داعش وجبهة النصرة والجماعات المسلحة التي تدعم الإرهاب في سوريا ومشيراً الى أن السبيل الوحيد لإعادة الإستقرار الى سوريا هو مكافحة الجماعات الإرهابية.

وندد بإستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وربط الممارسات الإرهابية بالدين الإسلامي الحنيف وذلك بهدف التخويف من الإسلام وايجاد التفرقة بين المسلمين، وقال: إن الكيان الصهيوني يواصل قمعه للشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الأمنية التي تمر بها المنطقة.

من جانبه قدم مستشار الرئيس السوري لشؤون الأمن القومي اللواء علي مملوك شرحاً حول التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في سوريا مشدداً على أن الحكومة والشعب السوري سيواصلان مكافحتهما لتنظيم داعش وجبهة النصرة والجماعات المرتبطة بهما مشيراً الى أن سوريا لن تسمح بتقسيم البلاد واستمرار تواجد الإرهابيين على اراضيها ولا كذلك بإحتلال البلاد من قبل قوات أجنبية.

من جانبه التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم مباحثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف وعدد من كبار المسؤولين الايرانيين حول احدث تطورات الاوضاع في سوريا.

وقد تبادل ظريف والمعلم في اللقاء الذي جرى عصر السبت، وجهات النظر حول وقف إطلاق النار في سوريا والمساعدات الانسانية ومحاربة الجماعات الارهابية والمبادرات السياسية المطروحة للتفاوض والسلام في سوريا.

ومحادثات ظريف والمعلم هي الجولة الثالثة من المشاورات بين وزيري الخارجية الايراني والسوري والجارية حاليا خلف الابواب المغلقة.

في مقابلة مع صحيفة (همشهري) الصادرة في طهران قال معاون وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين جابري انصاري: إن البعض يحاول الاستمرار في سياسة الاستنزاف من خلال تحويل سوريا إلى أرض محروقة، موضحاً أن احتمال تغيير الحكومة السورية انتهي عملياً.

وأضاف أنصاري: أنه في حال تدخل بعض القوى الدولية أو الإقليمية في سوريا لمواصلة سياسة مواجهة الاستنزاف فإن (ايران لن تكون متفرجة).

وحول احتمال مشاركة الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان في اجتماعات كازاخستان قال أنصاري لا أنفي أي احتمال.

وأكدّ أنصاري أن وقف اطلاق النار في سوريا هو ثمرة اجتماع موسكو الثلاثي، مشيراً إلى أن الهدف الأساس من اجتماع موسكو الثلاثي هو توحيد الطاقات المؤثرة في محاربة الارهاب وتهيئة الأرضية للحل السياسي في سوريا.

وأوضح أنصاري أن هناك ثلاثة أسس يجب التنبه إليها في الأزمة السورية وهي المطالبات المشروعة للشعب السوري في الاصلاح، ورفض أي تدخل خارجي لتحديد مصير سوريا وفرض الأجندات السياسية عليها، إضافة إلى الرفض القاطع للإستفادة من الإرهاب والتطرف كوسيلة وتكتيك لخدمة مصالح استراتيجية لبعض الدول.

وبشأن الملف التركي أشار أنصاري إلى أن تركيا لم تنتهج سياسة واحدة ثابتة تجاه سوريا طوال السنوات الماضية، آملاً أن تتوضح سياسات تركيا حيال الأزمة السورية لأن استمرار السياسات السابقة لا يصب في مصلحتها ولا مصلحة سوريا ولا مصلحة دول المنطقة ككل، وفق ما رأى. ولفت إلى أن التنسيق بين روسيا وإيران وتركيا يمكن أن يضبط الجزء الأكبر من الأزمة السورية، مشيراً إلى أن هذا لا ينفي أيضاً وجود أدوار مخربة بشكل أساس لدول أخرى.

وحول العلاقات مع المملكة العربية السعودية أوضح أنصاري أن سياسة إيران قائمة على التفاهم والحوار مع المملكة، مؤكداً أن إيران ليست قلقة من الحوار والتفاهم البناء، إلا أنه أكد أن هذا الأمر مرهون بتطورات السياسة السعودية التي ستحدث عاجلاً أو آجلاً.

وأكد معاون وزير الخارجية الإيرني للشؤون العربية والإفريقية أن السعودية فشلت في اليمن ولم تنجح لا في سوريا ولا في العراق.

وكان سريان الهدنة بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، قد بدأ بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، ومن المقرر ان تجري مباحثات سياسية في آستانة بعد شهر من تنفيذ الإتفاق للوصول الى حل سياسي للازمة في سوريا.

وتم استثناء تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الارهابيين من الإتفاق.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتصل هاتفيا مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، الخميس، للبحث وتبادل وجهات النظر حول احدث تطورات الساحة السورية.

ورحب الجانبان بإتفاق وقف اطلاق النار الشامل، واكدا في الوقت ذاته على مواصلة مكافحة الارهاب وجماعتي النصرة وداعش والتنظيمات المرتبطة بهما، كما اتفقا على التنسيق والتشاور المستمر في اطار التعاون الثلاثي الايراني الروسي التركي لإجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية في العاصمة الكازاخية آستانة.

كما تباحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو الاسبوع الماضي هاتفيا مع ظريف، حول سوريا والأبعاد الانسانية للازمة فيها.

يذكر انه اثر التطورات التي افضت الى تحرير مدينة حلب من يد الارهابيين، عقدت ايران وروسيا وتركيا محادثات في موسكو وأصدروا إثرها بيانا مشتركا من 8 بنود.