قال آمر القوات البرية في هيئة أركان القوات المسلحة ان قوات الامن الايرانية تحبط كل عام 15 الى 20 محاولة تفجير وفي بعض الاحيان 30 محاولة.

و كشف آمر القوات البرية في هيئة أركان القوات المسلحة، العميد ميريان، في مقابلة مع التلفزيون الايراني عن احباط 15 الى 20 محاولة تفجير بالمتفجرات أو عن طريق انتحاريين، لافتا الى أنها في بعض الاحيان تصل الى 30 محاولة في العام.

وفي إشارة الى القدرات العسكرية الإيرانية اكد أن "المهم هو ما يجري على الأرض، وقد اثبتنا هذا للأعداء، في جنيف 1 اتفق الجميع على وجوب القضاء على الحكومة السورية، ولكن إيران وقفت بوجه ذلك بمفردها ثم انضمت لها روسيا، ولكن ماذا كانت النتيجة؟".

وفي جانب آخر من كلامه قال: من يقول أن شبابنا من الجيل الجديد لا يجيدون القتال؟ انهم لم يجربوا شبابنا، ليختبروهم ويروا ذلك بأنفسهم.

وحول وحدة صابرين للمهمات الخاصة والتي تولى قيادتها في وقت سابق، قال: قوات هذه الوحدة تتمتع بقدرات علمية متطورة بالإضافة الى قدراتهم البدنية. إنهم يقومون بمهمات مستحيلة.