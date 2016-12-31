قال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي مطهري، ان وقف اطلاق النار في سوريا يشكل نقطة الانطلاق لبناء هذا البلد والذي يعتبر انجازا جيدا للجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وتركيا .

واضاف مطهري السبت في حديث مع مراسل ارنا حول الهدنة سوريا، ان وقف اطلاق النار كان ايجابيا حتى الان معربا عن امله في استمرار الهدنة، لانه قال سمعت ان تركيا تطالب بخروج قوات المقاومة.

وصرح: اذا صمد هذا القرار ولم تحدث اختلافات، فان وقف اطلاق النار قرار، وانجاز جيد تحقق بعد تحرير مدينة حلب.

واشار مطهري الى ان الدبلوماسية والحضور العسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا كان قويا، ولهذا السبب تم اجتذاب تركيا اخيرا، ما يشكل نصرا للجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تمكنت من استمالة روسيا وتركيا وبإذن الله سيبقى هذا الاتحاد من الآن فصاعداً .

اما مسعود كودرزي عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي فقد اكد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت ولازالت من اللاعبين المهمين في المنطقة، وقال ان الازمة السورية دخلت مرحلة جديدة بعد تحرير مدينة حلب، وهذا الموضوع يكشف ان تسوية الازمات في المنطقة غير ممكن بدون مشاركة اللاعبين الاقليميين المؤثرين.

ودخل وقف اطلاق النار الشامل في سوريا حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس على الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، الا انه وحسب اعلان القيادة العسكرية للقوات المسلحة السورية، ان الهدنة لا تشمل المجاميع الارهابية امثال داعش وجبهة النصرة.