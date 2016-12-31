هدد رجل مسلح، القنصل التونسي بمدينة تولوز الفرنسية بالقتل، فيما أفادت الإذاعة الفرنسية باعتقال المسلح ووضعه في السجن الاحتياطي للتحقيق معه.

وقال راديو "أوروبا 1"، إن الشخص المسلح الذي هدد القنصل في مقر القنصلية التونسية بمدينة تولوز الفرنسية، مواطن تونسي يبلغ من العمر 34 عاما، كان يحمل معه مسدسا قديما.

وحسب المعطيات الأولية، فقد طلب الشخص الموقوف مقابلة القنصل بخصوص موضوع عائلي، ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب داخل مكتب القنصل، فقام المواطن التونسي بتحطيم محتويات المكتب، ثم سحب مسدسا قديما وهدد الدبلوماسي التونسي بالقتل.

وقد تدخل حراس القنصلية وتمكنوا من إخضاع المعتدي، الذي كان يحمل مسدسا محشوا بالخراطيش.

جدير بالذكر أن النيابة العامة الفرنسية استبعدت فرضية العمل الإرهابي وراء الهجوم على القنصل، مشيرة إلى أنها مسألة شخصية.