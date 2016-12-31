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رقم الخبر: 183751 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:57 الاقسام: عربيات  
نقابات عمالية ترى في زيارة وفد صهيوني للبحرين أخطر حلقات سياسة التطبيع

نقابات عمالية ترى في زيارة وفد صهيوني للبحرين أخطر حلقات سياسة التطبيع

رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن زيارة وفد صهيوني للبحرين تمثل أخطر حلقات مسلسل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الذي بدأ منذ سنوات.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان: "يعتبر مسلسل التطبيع مع العدو الصهيوني الذي بدأ منذ سنوات وآخر حلقاته زيارة وفدا صهيونياُ ينتمي إلى حركة "حباد" الصهيونية العنصرية المتطرفة للبحرين في شهر ديسمبر الجاري واستضافته في أحد البيوت البحرينية ومن ثم قيامه باستعراض استفزازي في قلب العاصمة المنامة وأمام أحد أبرز معالم البلاد وهو باب البحرين وذلك بالرقص والغناء بأغنية تدعو الى بناء الهيكل المزعوم في القدس الشريف مما يعني بنائه على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، تمثل اخطر حلقات هذا المسلسل المشؤوم".

وذكر الاتحاد: أن الزيارة مثلت "اختراقاً صهيونياً خطيراً لمجتمعنا البحريني ومن خلاله يتم النفاذ بقوة إلى سائر المجتمعات العربية بمختلف درجات تصديها للمشروع الصهيوني المدمر للوجود والمستقبل العربيين، الأمر الذي لا يمكن لشعبنا البحريني السكوت عليه لما يمثله من أخطار محدقة بالمصير العربي وما يهدد أمتنا العربية من مخاطر وجودية جراء هذا الاختراق المشؤوم".

وأعرب الاتحاد عن استنكاره الشديد لهذه الزيارة الاستفزازية ولكل من مهد لها وشارك فيها أو بررها بأي شكل من أشكال التبرير المفضوحة، وتحت ذرائع واهية كالتجارة والاستثمار والتسامح أو طي صفحة الماضي فيما الاحتلال الصهيوني واقع ملموس قائم على الأراضي الفلسطينية والعربية، ويمارس أسوأ أشكال التنكيل والبطش والوحشية ضد اهلنا العزل في فلسطين المحتلة والأراضي العربية المحتلة الاخرى.

وطالب الاتحاد بسرعة التحقيق في ملابسات هذه الزيارة البغيضة وكشف من وقفوا وراءها وما هي مآربهم الحقيقية من تنظيمها.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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