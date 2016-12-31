أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً "باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

وانتهت المحكمة بالجلسة الماضية من سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان القبض على المعتقلين لعدم وجودهم بمسرح الجريمة، وعدم وجود إذن من النيابة العامة.

كذلك دفعت ببطلان استجواب المعتقلين لمرور 24 ساعة على واقعة القبض عليهم، دون استجوابهم الذي تم في غياب محامٍ معهم خلال التحقيقات.

وكذلك بطلان عملية القبض لانتفاء جريمة التجمهر، وتناقض تحريات الأمن الوطني "أمن الدولة"، مع تحريات رئيس مباحث قسم الشرطة، وبطلان شهادة الشهود، وبراءة جميع المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام المعتقلين بارتكاب جرائم التجمهر والتظاهر بدون ترخيص واستعراض القوة والتخريب والإتلاف ومقاومة رجال السلطة العامة.

كما ستصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، حكمها في إعادة محاكمة 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، والذين تم القبض عليهم في منطقة "الضاهر"، في أحداث التظاهر والعنف التي وقعت عقب قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو/تموز 2013.

وعُقدت جلسات المحاكمة على مدار ثماني جلسات اختتمتها بالجلسة التاسعة وهي جلسة أمس المحددة للنطق بالحكم، واستمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي أكدت أن القائمين بضبط المعتقلين هم من البلطجية، وليس عناصر قوات الأمن.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن ألغت محكمة النقض في وقت سابق الأحكام الصادر بحق المعتقلين والتي بلغ مجموعها 1034 سنة.

* سلطات مطار القاهرة تمنع إبنة حمدين صباحي من السفر

من جانب آخر، رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر سلمى، ابنة المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الجمعة، خلال توجهها إلى اﻹمارات.

وجاء قرار سلطات المطار، بعد إدراج اسم سلمى صباحي، وهي مطربة ومقدمة برامج تليفزيونية، على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد، بطلب من النائب العام، حيث أبلغها ضباط الجوازات بإدراج اسمها على قوائم المنع من السفر.

وكانت سلمى صباحي اتهمت في منتصف 2013، في قضية نصب إلكتروني على خلفية مسؤوليتها عن شركة تسويق عبر الإنترنت.