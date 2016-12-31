كدت مصادر مقربة من عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، حالياً، أنه جرى الاتفاق على لقاء موسع لقيادات المكتب السياسي للحركة، مع مسؤولي جهاز الاستخبارات المصري عقب أعياد الميلاد لدى الطوائف الشرقية والذي يصادف في السادس من يناير/ كانون الثاني.

وأوضحت المصادر في تصريح لعدد من الإعلاميين، أن "موسى أبو مرزوق التقى رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصري، اللواء خالد فوزي، ومسؤول ملف فلسطين في الجهاز، اللواء وائل الصفتي ". وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد الأربعاء الماضي، الاتفاق على زيارة أخرى في أعقاب أعياد الميلاد، سيشارك فيها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة حالياً. ولفتت المصادر إلى أن أبو مرزوق أثنى، خلال اللقاء، على النهج المصري أخيراً، من معبر رفح مع غزة، عبر فتحه مرات متتالية على فترات زمنية متفاوتة، بعد استمرار غلقه لأكثر من أربعة أشهر متواصلة، مشيرة إلى أن المسؤولين المصريين أكدوا أنهم جادون في استمرار التخفيف عن أهالي القطاع والبحث عن صيغة دورية لفتح المعبر، إذ أبدى أبو مرزوق استعداد الحركة لتلبية ما يطلبه الجانب المصري في هذا الإطار.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة المصالحة الداخلية، والاتفاق على أن يكون هناك مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية في القاهرة في وقت قريب، يتم خلاله حسم جميع النقاط العالقة، موضحة أن العلاقات بين مصر وحركة حماس في الوقت الراهن تعد الأفضل خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت المصادر إلى أن قضية تيران وصنافير أخذت حيّزاً من المباحثات التي جرت في القاهرة. تجدر الإشارة إلى أنه في حال سلمت مصر تيران وصنافير إلى السعودية، فإنها ستصبح جزءاً من اتفاقية كامب ديفيد للسلام، مع إسرائيل. وتعد الجزيرتان جزءاً أصيلاً من المناطق الخاضعة للاتفاقية، وهو ما سينتقل إلى السعودية في حال تنفيذ مصر لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع الرياض.

الى ذلك، أصيب تسعة شبان بالأعيرة المطاطية، نقل اثنان منهم إلى المستشفى للعلاج، وعولج الآخرون ميدانياً خلال مواجهات عنيفة شهدتها بلدة حزما شمال شرق القدس.

وقالت مصادر محلية في البلدة، لـوكالة خبرية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية في البلدة، واعتقلت الشابين مهران محمد صبيح وأحمد زياد كنعان، بعد أن أغلقت المدخل الجنوبي، وحاصرت عدداً من المنازل هناك، قبل أن تشتبك مع الشبان، وتُصيب تسعة منهم بالأعيرة المطاطية.

وأوضحت المصادر نفسها أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت صباحاً منزلاً قيد الإنشاء بالقرب من المقبرة في الحارة الشرقية، لنصب كمين للشبان، فقام الشبان برشقهم بالحجارة، ما أدى إلى هروبهم وملاحقتهم، لكنهم أصيبوا بالحجارة.

وخلال هروب الجنود من المنزل سقط منهم صندوق لقنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية وعلم إسرائيلي و"جاكيتات" و"أبارهول" قام الشبان بتمزيقها وتعليقها على أعمدة الكهرباء مع حرق العلم الإسرائيلي.

* الاحتلال يخطط لربط مستوطنات الضفة بالمدن الكبرى

وكشف تقرير فلسطيني رسمي ، السبت، عن مخطط لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يهدف لربط شبكة الطرق الرئيسية في الضفة المحتلة، بالمدن الفلسطينية المحتلة عام 1948، بصورةٍ مباشرة، ضمن خطة استراتيجية ترمي لتعزيز الوجود اليهودي الاستيطاني في مستوطنات الضفة.

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إلى أن تصريحات نائب وزير الجيش (الإسرائيلي) إيلي بن دهان، التي أعلن فيها عزمهم الأسبوع القادم، على شق شارع إلتفافي جديد في الضفة، يربط مدينة "كفار سابا"، بمنطقة نابلس، بما يوفر فرصة كبيرة لضم ما أسماها "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية).

وأوضح المكتب – يتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية - في تقرير له، أن بن دهان كشف أيضًا أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لربط شارع رئيسي شمالي الضفة، مع الشارع السريع الساحلي، الذي يربط مدينتي القدس و"تل أبيب"، وسيتم استكماله في شهر آذار/ مارس المقبل.

ولفت التقرير إلى وجود مخطط لشارع إلتفافي ثالث، جنوبي الضفة يربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي مدينة بيت لحم، مع مدينة الخليل ملتفًا على مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن وزير المواصلات (الإسرائيلي) يسرائيل كاتس، أعلن تدشين منظومة مواصلات عامة حديثة لخدمة مستوطنات جبل الخليل، ومستوطنة "كريات أربع "، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تشمل حافلات متطورة، واستحداث خطوط سير جديدة وزيادة وتيرة تحرك الحافلات على هذه الخطوط.

وبحسب الوزير الإسرائيلي فإن المنظومة الجديدة سيتم تشغيلها يوم السادس من كانون الثاني/ يناير عام 2017، وستتضمن 11 خطًا جديدًا بمسارات مختصرة.

وأوضح أن تخطيط هذه المنظومة تم بالتعاون مع وزارة المواصلات (الإسرائيلية) وما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للجيش وما يسمى بمجالس المستوطنات في الضفة المحتلة.

يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي، قرر تصعيد نشاطاته الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي، الأخير، بوقف الاستيطان وإدانته، بعد تقديمه من قبل 4 دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا)، حيث صوتت لصالح القرار 14 دولة - من أصل 15 هم أعضاء مجلس الأمن-، بينما امتنعت أميركا عن التصويت، دون استخدام "الفيتو".