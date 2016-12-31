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رقم الخبر: 183747 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:43 الاقسام: اليمن  
القوات اليمنية تصدّ زحف المرتزقة في نهم وعسيلان وشبوة
مقتل ثاني جندي سعودي خلال اسبوع على الحدود اليمنية

القوات اليمنية تصدّ زحف المرتزقة في نهم وعسيلان وشبوة

صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولات زحف في كل من نهم شرق صنعاء وعسيلان بشبوة وصرواح في مأرب وكبدت المرتزقة عشرات القتلى والجرحى.

وكان العدوان السعودي قد شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة في اليمن، استشهد وأصيب خلالها مواطنون يمنيون في صنعاء.

* مقتل ثاني جندي سعودي على الحدود اليمنية

وقُتل جندي سعودي، في اشتباكات مع عناصر حركة "أنصار الله"، عند الحدود الجنوبية مع اليمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، مساء الجمعة.

وفيما لم تذكر الوكالة ملابسات الحادث، قال موقع "سبق" الإلكتروني السعودي إنّ الجندي لقى مصرعه بالحد الجنوبي، مساء الخميس، بمنطقة نجران، أثناء قيامه بمهامه العسكرية على الحدود جنوبي منطقة نجران".

ويعد هذا ثاني جندي سعودي يعلن عن مقتله، في اشتباكات خلال أسبوع، إذ قتل جندي سعودي إثر تعرّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة جنوب المملكة لإطلاق نار عبر الحدود من حركة أنصار الله، داخل الأراضي اليمنية، السبت الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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