لا يزال اتفاق وقف اطلاق النار ساريا في معظم المناطق السورية لليوم الثاني رغم خروقات الجماعات المسلحة على عدة جبهات.

الى ذلك أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم رصد 12 خرقا قامت بها الجماعات الإرهابية خلال الساعات الـ 24 الماضية في دمشق وحلب وحماة.

وقال المركز (حسب ما أفادت قناة العالم الاخبارية) إن 6 خروقات وقعت في دمشق، وواحدا في حماة، و5 في حلب، حيث قامت الجماعات المسلحة باستهداف عدة بلدات وأحياء في المدينة وريفها بالقذائف الصاروخية والهاونات.

ويسود الهدوء الجبهات الرئيسية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليل ".

* الإتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة في سوريا

من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، أن بروكسل ترحب بإعلان الهدنة في سوريا وإجراء مفاوضات السلام في آستانة.

وقالت موغيريني، في تصريحات صحفية أدلت بها الجمعة، "كان الاتحاد الأوروبي من بين هؤلاء الذين دعوا إلى وقف جديد للأعمال القتالية في سوريا بعد فشل الهدنة الأخيرة في شهر سبتمبر (أيلول الماضي). وفي هذا السياق، يلقى الإعلان عن اتفاق وقف الأعمال القتالية عشية عيد رأس السنة ترحيبا (من قبلنا)".

وشددت السياسية الأوروبية على أن "النقطة الأكثر أهمية هي تطبيقه بالكامل من قبل جميع أطراف الأزمة"، مشيرة إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار قد يفتح، في حال تنفيذه بشكل كامل، الوصول الإنساني من دون عراقيل إلى الناس المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، والأكثر من ذلك، قد يتيح، حال نجاحه، تجديد المفاوضات بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، في الإطار الذي سيحدده مجلس الأمن الدولي".

وأضافت موغيريني: "في هذا السياق، نرحب بأية خطوة مرحلية تم اتخاذها بدعم من أطراف معنية دولية أخرى، بما في ذلك الاجتماع المعلن في أستانة، في حال كونه شاملا وهادفا إلى التحضير لاستئناف مثمر وذي معنى للمفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

كما أعلنت موغيريني أنها بحثت مسألة تنسيق العمل على حل الأزمة السورية، الجمعة، مع كل من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.

وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.

بدوره، كشف وزير الدفاع الروسي أن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مسلح. وذكر أن وزارة الدفاع الروسية بتكليف من الرئيس بوتين خاضت على مدى شهرين، مفاوضات بوساطة تركية، مع قادة المعارضة السورية، بينهم زعماء 7 من التشكيلات الأكثر نفوذا. وأوضح أن تلك الفصائل المعارضة تسيطر على الجزء الأكبر من المناطق الخارجة عن سلطة دمشق في وسط وشمال سوريا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لاحقا، قائمة تشكيلات المعارضة السورية، وهي: "فيلق الشام" و"أحرار الشام" و"جيش الإسلام" و"ثوار الشام" و"جيش المجاهدين" و"جيش إدلب" و"الجبهة الشامية".

* "سوريا الديمقراطية" تستهدف داعش والحر في ريف حلب والرقة

ميدانياً، افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية ان اشتباكات اندلعت بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم داعش عند أطراف بلدة "تل السمن" في ريف الرقة الشمالي.

واضافت ان: "قوات سوريا الديمقراطية" استهدف كذلك بالرشاشات الثقيلة مواقع ونقاط فصائل "الجيش الحر" المنضوية ضمن "درع الفرات" في قريتي "مرعناز" و"كلجبرين" في ريف حلب الشمالي".

* فورين بوليسي: توقّف الدعم الخارجي للإطاحة بالأسد

نشرت مجلة Foreign Policy تقريرًا تناولت فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في سوريا، جاء فيه أن الاتفاق هذا يهيّء الأرضية لوقف الدعم الغربي والعربي للاطاحة بالرئيس السوري بالقوة ويمهد كذلك لحل تفاوضي.

ونبّه التقرير الى غياب الولايات المتحدة عن المحادثات الأخيرة التي مهّدت للاتفاق والتي تضمّنت كل من روسيا وإيران وتركيا، كما نقل عن المحلّلين أن عدم مشاركة واشنطن يعزّز فرص التوصل الى اتفاق ويعني أيضًا انتصارًا "قصير الاجل" (على حد تعبير التقرير) لمصلحة الأسد وموسكو.

التقرير نقل عن الخبير الأميركي المعروف المختصّ بالشأن السوري Joshua Landis أن غياب الولايات المتحدة مهم لأنه ساهم في نجاح التوصل الى الهدنة الاخيرة.

وأضاف Landis بحسب التقرير أن الإصرار الأميركي على "ضرورة رحيل" الرئيس السوري يجعل واشنطن لاعبة غير مناسبة في المفاوضات.. من خلال ممارسة الصمت وعدم المشاركة بالمفاوضات، فإن واشنطن تسمح بانتصار الاسد وروسيا".

وأشار التقرير الى أن الهدنة لن تشمل وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل "داعش" في الشمال السوري، ونقل عن المتحدث باسم ما يسمى "الجيش الحر" الذي تدعمه تركيا المدعو أسامة أبو زيد أن حزب الشعب الديمقراطي (و هو حزب كردي سوري) لن يشارك في المحادثات المقررة في كازخستان.

ونبّه التقرير من أن إقصاء الأكراد قد يعني استمرار المواجهات بين الجماعات التي تدعمها تركيا من جهة، ووحدات حماية الشعب التي تدعمها اميركا من جهة. ولفت الى وجود عناصر من القوات الخاصة الأميركية في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية بينما تندفع نحو معقل "داعش" في الرقة.