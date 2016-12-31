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رقم الخبر: 183745 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:19 الاقسام: رياضة  
تراتكتورسازي يقهر ذوب آهن في الدقائق القاتلة بمباراة مجنونة لن تنسى
ضمن نصف نهائي بطولة الكأس بكرة القدم

تراتكتورسازي يقهر ذوب آهن في الدقائق القاتلة بمباراة مجنونة لن تنسى

في المباراة الثانية لنصف نهائي الكأس في ايران استطاع فريق تراكتور سازي أن يلعب مباراة يتغلب فيها على نفسه.

فقط أحرز احسان بهلوان لاعب خط وسط ذوب آهن هدفاً جميلاً بتسديدة قوية من بعيد ارتطمت بالعمود لتستقر بشكل عجيب داخل المرمى.

واستمرت النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة ليحرز مهاجم تراكتور فرزاد حاتمي هدفاً قاتلاً بضربة رأس جميلة رفعها له مدافع اليمين محمد ايرانبوريان. وهكذا احتكمت المباراة الى شوطين اضافيين.

شهد هذان الشوطان كل شيء. فقد كثرت البطاقات الصفراء وتوترت أعصاب اللاعبين وبالخصوص في لحظات المباراة الأخيرة حينما طرد حكم المباراة حسين زركر مهاجم ذوب آهن وهدّافه مرتضى تبريزي، ليكمل الفريق الإصفهاني المباراة بعشرة لاعبين ومع اللحظات الأولى من الوقت الإضافي الأول سجّل محمد ابراهيمي لاعب وسط تراكتور سازي هدفاً غالياً وجميلاً ليضع الضيوف في المقدمة. 

وقد شهدت المباراة حالة عصبية للاعب العراقي كرار جاسم الذي حاول المدرب إبداله ولكنه استمر بالصراخ ولم يترك الملعب وفيما هو على هذه الحال من العصبية، اساء الأدب على اللاعب الخصم وعلى الحكم فما كان من حكم المباراة إلا أن قرر طرده من المباراة ليصبح الفريقين بعشرة لاعبين.  

ومضت المباراة على هذا الوضع واعتقد الجميع أنها انتهت بذات النتيجة، ولكن في الوقت بدل الضائع من الوقت الإضافي الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لأصحاب الأرض وتقدم اللاعب الهندوراسي بنكستون ليضع الكرة في وسط المرمى والحارس في الزاوية اليمنى. واعتقد الجميع أن المباراة متجهة الى ضربات الجزاء الترجيحية، ولكن تأبى هذه المباراة المجنونة إلا أن تكون مباراة تحفر بالتاريخ في كل شيء وعلى قول مدرب تراكتور سازي (هذه المباراة لن انساها طول عمري).   

ففي اللحظات الملتهبة والتي كان الجميع ينتظر أن يصفّر الحكم نهاية المباراة وإذا بمحمد نوري لاعب خط وسط الفريق الضيف، تراكتورسازي، يصوب كرة رائعة على يسار حارس مرمى ذوب آهن مسجلاً الهدف الثالث لفريقه.

وبذلك تأهل تراكتور سازي ليقابل نفت طهران في نهائي الكأس بعد أن تأهلا في مبارتين مثيرتين وجميلتين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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