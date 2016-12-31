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رقم الخبر: 183744 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016 الوقت: 18:29 الاقسام: دوليات  
مقتل شخصين بإطلاق رصاص في كونيتيكت الأمريكية

مقتل شخصين بإطلاق رصاص في كونيتيكت الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية: إن شخصين قتلا بالرصاص وأصيب اثنان آخران بعد حفل لموسيقى الراب في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وذكرت صحيفة (ماي ريكورد جورنال) أن إطلاقا للنار بدأ نحو الساعة 11:15 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي بعد حفل لموسيقى الراب للمغني ميك ميل على مسرح أوكديل في والينجفورد بولاية كونيتيكت على بعد نحو 145 كيلومترا شمال شرقي مدينة نيويورك. ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن المصابين نقلا لمستشفى محلي في المنطقة وإن إصاباتهما لا تهدد حياتهما.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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