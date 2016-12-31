وذكرت صحيفة (ماي ريكورد جورنال) أن إطلاقا للنار بدأ نحو الساعة 11:15 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي بعد حفل لموسيقى الراب للمغني ميك ميل على مسرح أوكديل في والينجفورد بولاية كونيتيكت على بعد نحو 145 كيلومترا شمال شرقي مدينة نيويورك. ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن المصابين نقلا لمستشفى محلي في المنطقة وإن إصاباتهما لا تهدد حياتهما.