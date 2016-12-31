السفير اليوناني قتله شرطي على علاقة بزوجته اعترف ضابطا بشرطة ريو دي جانيرو، بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل ربما بإيعاز من زوجته البرازيلية، التي كان الضابط على علاقة عاطفية معها.