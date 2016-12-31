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|رقم الخبر: 183743
|تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2016
|الوقت: 18:31
|الاقسام: دوليات
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السفير اليوناني قتله شرطي على علاقة بزوجته
اعترف ضابطا بشرطة ريو دي جانيرو، بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل ربما بإيعاز من زوجته البرازيلية، التي كان الضابط على علاقة عاطفية معها.
وبحسب ما ذكره تلفزيون "جلوبو" الجمعة نقلا عن مصادر بالشرطة البرازيلية اختفى السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 عاما) منذ ليل الاثنين. وأبلغت فرانسواز زوجته ووالدة ابنتهما البالغة من العمر عشرة أعوام الشرطة يوم الأربعاء عن اختفائه. واعترف الضابط سيرجيو موريرا (29 عاما) بقتل السفير ليل الاثنين في المنزل الذي يملكه أميريديس في نوفا إيجواسو.
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